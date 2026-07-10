Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά λόγω υποχρεώσεων λείπει εφτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι
Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά λόγω υποχρεώσεων λείπει εφτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι
Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα, αλλά νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το τόσο δύσκολο επάγγελμά μας, τόνισε η ηθοποιός
Εξαιρετικό σύντροφο και πατέρα χαρακτήρισε τον Τάσο Ιορδανίδη η Θάλεια Ματίκα, ωστόσο επισήμανε πως λόγω επαγγελαμτικών υποχρεώσεων λείπει εφτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους.
Η ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις στην καθημερινότητα της οικογένειας, όμως θεωρεί πως είναι ευλογία να μπορούν να βιοπορίζονται από ένα τόσο δύσκολο επάγγελμα όπως είναι το δικό τους, γι' αυτό και προσπαθούν πάντα να βρίσκουν τις ισορροπίες τους.
Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ! για την καθημερινότητά της με τον ηθοποιό: «Ο Τάσος είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά έχοντας αναλάβει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, λείπει επτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Αυτό δεν είναι μια απλή συνθήκη. Μένω πίσω εγώ να διαχειριστώ χιλιάδες πρακτικά θέματα που δεν μου δίνουν χαρά. Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Από την άλλη, νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το τόσο δύσκολο επάγγελμά μας. Όμως δεν υπάρχει κανένα «ροζ σύννεφο». Πολλές φορές, ο κόσμος βλέπει κάποια χαρούμενα στιγμιότυπα στα social media και νομίζει ότι όλα είναι ιδανικά φτιαγμένα. Πολιορκούμαστε από ψεύτικες εικόνες ευτυχίας. Αυτό είναι στρεσογόνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην καθημερινότητα».
Μιλώντας για τα 18 χρόνια κοινής πορείας που συμπληρώνουν μαζί, η ηθοποιός εξήγησε πως έχει εξελιχθεί δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη από πολλές απόψεις και τόνισε πως ο σύζυγός της δεν παύει ποτέ να την εκπλήσσει: «Στο προσωπικό κομμάτι, το σημαντικότερο είναι ότι μαζί του έγινα μητέρα. Όσον αφορά το επαγγελματικό, ο Τάσος, που είναι επιπλέον και θεατρικός παραγωγός από όταν τον γνώρισα, με έβγαλε από τη ζώνη ασφάλειάς μου και με έβαλε σε ένα ταξίδι με πολύ ρίσκο και τολμηρές κινήσεις, που μόνη μου δεν θα έκανα ποτέ. Ο Τάσος δεν έχει σταματήσει να με εκπλήσσει μέχρι σήμερα. Είναι πολυσχιδής και συνεχώς καταπιάνεται με άλλα πράγματα – και πάντα τα καταφέρνει», είπε.
Η ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις στην καθημερινότητα της οικογένειας, όμως θεωρεί πως είναι ευλογία να μπορούν να βιοπορίζονται από ένα τόσο δύσκολο επάγγελμα όπως είναι το δικό τους, γι' αυτό και προσπαθούν πάντα να βρίσκουν τις ισορροπίες τους.
Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ! για την καθημερινότητά της με τον ηθοποιό: «Ο Τάσος είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά έχοντας αναλάβει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, λείπει επτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Αυτό δεν είναι μια απλή συνθήκη. Μένω πίσω εγώ να διαχειριστώ χιλιάδες πρακτικά θέματα που δεν μου δίνουν χαρά. Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Από την άλλη, νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το τόσο δύσκολο επάγγελμά μας. Όμως δεν υπάρχει κανένα «ροζ σύννεφο». Πολλές φορές, ο κόσμος βλέπει κάποια χαρούμενα στιγμιότυπα στα social media και νομίζει ότι όλα είναι ιδανικά φτιαγμένα. Πολιορκούμαστε από ψεύτικες εικόνες ευτυχίας. Αυτό είναι στρεσογόνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην καθημερινότητα».
Μιλώντας για τα 18 χρόνια κοινής πορείας που συμπληρώνουν μαζί, η ηθοποιός εξήγησε πως έχει εξελιχθεί δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη από πολλές απόψεις και τόνισε πως ο σύζυγός της δεν παύει ποτέ να την εκπλήσσει: «Στο προσωπικό κομμάτι, το σημαντικότερο είναι ότι μαζί του έγινα μητέρα. Όσον αφορά το επαγγελματικό, ο Τάσος, που είναι επιπλέον και θεατρικός παραγωγός από όταν τον γνώρισα, με έβγαλε από τη ζώνη ασφάλειάς μου και με έβαλε σε ένα ταξίδι με πολύ ρίσκο και τολμηρές κινήσεις, που μόνη μου δεν θα έκανα ποτέ. Ο Τάσος δεν έχει σταματήσει να με εκπλήσσει μέχρι σήμερα. Είναι πολυσχιδής και συνεχώς καταπιάνεται με άλλα πράγματα – και πάντα τα καταφέρνει», είπε.
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