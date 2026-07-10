Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά λόγω υποχρεώσεων λείπει εφτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι

Η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ! για την καθημερινότητά της με τον ηθοποιό: «Ο Τάσος είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά έχοντας αναλάβει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, λείπει επτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Αυτό δεν είναι μια απλή συνθήκη. Μένω πίσω εγώ να διαχειριστώ χιλιάδες πρακτικά θέματα που δεν μου δίνουν χαρά. Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Από την άλλη, νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το τόσο δύσκολο επάγγελμά μας. Όμως δεν υπάρχει κανένα «ροζ σύννεφο».





Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης Πολλές φορές, ο κόσμος βλέπει κάποια χαρούμενα στιγμιότυπα στα social media και νομίζει ότι όλα είναι ιδανικά φτιαγμένα. Πολιορκούμαστε από ψεύτικες εικόνες ευτυχίας. Αυτό είναι στρεσογόνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην καθημερινότητα».