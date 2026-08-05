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Αλλαγές στο τμήμα AI της Google: Αποχωρεί κορυφαίος επιστήμονας, αναβαθμίζεται σε πρόεδρο ο Ντέμης Χασάμπης
Αλλαγές στο τμήμα AI της Google: Αποχωρεί κορυφαίος επιστήμονας, αναβαθμίζεται σε πρόεδρο ο Ντέμης Χασάμπης
Εσωτερικές ανακατατάξεις καθώς η εταιρεία προσπαθεί να συμβαδίσει με την OpenAI και την Anthropic
Ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμης Χασάμπης αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google DeepMind για να αναλάβει τη θέση του προέδρου της μονάδας του διαδικτυακού κολοσσού.
Παράλληλα, ο Χασάμπης θα αναλάβει και τον ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, και θα συνεχίσει να ηγείται της Isomorphic Labs, της θυγατρικής της εταιρείας που ειδικεύεται στην ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Κοράι Καβουκτσούογλου, ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας (Chief Technology Officer) της Google DeepMind, θα αναλάβει καθήκοντα ανώτερου αντιπροέδρου της μονάδας, υπό την εποπτεία του Σουντάρ Πιτσάι. Θα καλύψει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Χασάμπης.
Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής επιστήμονας Τζεφ Ντιν και ένας ανώτερος αξιωματούχος του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Google ο Σαντζάι Γκεμαβάτ αποχωρούν για να ιδρύσουν τη Discovery Loop, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, στην οποία η Google θα συμμετέχει ως επενδυτής και πάροχος υπηρεσιών cloud.
Ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της Google, όπως σημειώνει το Axios, υφίσταται ριζικές αλλαγές, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να συμβαδίσει με την OpenAI (που διαθέτει το μοντέλο ChatGPT) και την Anthropic (με το μοντέλο Claude). Οι εν λόγω κινήσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά αποχωρήσεων και ανακατατάξεων στη Google, καθώς τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει ραγδαία πρόοδο τους τελευταίους μήνες.
Παράλληλα, ο Χασάμπης θα αναλάβει και τον ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, και θα συνεχίσει να ηγείται της Isomorphic Labs, της θυγατρικής της εταιρείας που ειδικεύεται στην ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Κοράι Καβουκτσούογλου, ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας (Chief Technology Officer) της Google DeepMind, θα αναλάβει καθήκοντα ανώτερου αντιπροέδρου της μονάδας, υπό την εποπτεία του Σουντάρ Πιτσάι. Θα καλύψει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Χασάμπης.
Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής επιστήμονας Τζεφ Ντιν και ένας ανώτερος αξιωματούχος του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Google ο Σαντζάι Γκεμαβάτ αποχωρούν για να ιδρύσουν τη Discovery Loop, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, στην οποία η Google θα συμμετέχει ως επενδυτής και πάροχος υπηρεσιών cloud.
Ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της Google, όπως σημειώνει το Axios, υφίσταται ριζικές αλλαγές, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να συμβαδίσει με την OpenAI (που διαθέτει το μοντέλο ChatGPT) και την Anthropic (με το μοντέλο Claude). Οι εν λόγω κινήσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά αποχωρήσεων και ανακατατάξεων στη Google, καθώς τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει ραγδαία πρόοδο τους τελευταίους μήνες.
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