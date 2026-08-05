Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε 8 εφήβους για επιθέσεις εναντίον προσφύγων και ακτιβιστών
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Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε 8 εφήβους για επιθέσεις εναντίον προσφύγων και ακτιβιστών

Συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που ονομαζόταν «Τελευταίο κύμα άμυνας» - Επτά από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ο όγδοος ως υποστηρικτής της

Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε 8 εφήβους για επιθέσεις εναντίον προσφύγων και ακτιβιστών
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Δικαστήριο στη Γερμανία  καταδίκασε σήμερα οχτώ εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραττε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών.

Στο Εφετείο του Αμβούργου δικάζονταν οκτώ φερόμενα μέλη ή υποστηρικτές της ομάδας "Letzte Verteidigungswelle" («Τελευταίο κύμα άμυνας»).

Ο πυρήνας αυτός, που ιδρύθηκε το αργότερο το 2024, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, είχε διαπράξει επιθέσεις με εκρηκτικά και εμπρησμούς σε βάρος προσφύγων και μελών της αριστεράς και σχεδίαζε και άλλες παρόμοιες πράξεις. Επτά από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ο όγδοος ως υποστηρικτής της.



Ορισμένοι εξ αυτών κατηγορούνταν και καταδικάστηκαν για απόπειρα δολοφονίας, εμπρησμό με σκοπό τον φόνο, χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων και «βίαιες πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο το κράτος».

Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 1,5 έτος φυλάκισης με αναστολή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης, χωρίς αναστολή. Οι έφηβοι ήταν ηλικίας από 14 έως 18 ετών όταν οι αρχές εξάρθρωσαν την οργάνωση αυτή, τον Μάιο του 2025.

Με τις πράξεις τους οι νέοι αυτοί επιχειρούσαν «να προκαλέσουν χάος», είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου Ούλρικε Τάουμπνερ.

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Τον περασμένο Οκτώβριο, πέντε από τους εφήβους πυρπόλησαν ένα πολιτιστικό κέντρο μεταξύ Βερολίνου και Δρέσδης. Ο στόχος τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν ακτιβιστές της αριστεράς και κυκλοφόρησαν ένα βίντεο «για να ενθαρρύνουν και άλλα μέλη της ομάδας να διαπράξουν παρόμοιες ενέργειες». Τον Ιανουάριο προσπάθησαν να ρίξουν πυροτεχνήματα μέσα σε ένα κέντρο φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο και έγραψαν στους τοίχους διάφορα συνθήματα όπως «Έξω οι ξένοι» και «Η Γερμανία στους Γερμανούς», ενώ ζωγράφισαν και αγκυλωτούς σταυρούς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης τους οι περισσότεροι εξέφρασαν μεταμέλεια και ορισμένοι έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, είπε η δικαστής. Όμως ο ένας από αυτούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της κράτησής του συνέχισε εγγράφως να σχεδιάζει ένα «τρομοκρατικό δίκτυο».

Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά.
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