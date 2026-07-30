Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών παρά τις πιέσεις λόγω Ιράν
Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών παρά τις πιέσεις λόγω Ιράν
Το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τη Eurostat ξεπερνώντας τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για ανάπτυξη 0,2% - Θετική εικόνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία
Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να αντέχει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα που σημειώθηκε στις αρχές του 2026. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων 12 και πλέον μηνών, η οποία υπερβαίνει την εκτίμηση για 0,2% σε έρευνα του Bloomberg. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία κατέγραψαν όλες ανάπτυξη.
Τα στοιχεία της Πέμπτης δείχνουν πώς η ευρωζώνη αψηφά τις διαταραχές και την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παρά τις αλματώδεις αυξήσεις στο πετρέλαιο που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και συγκρατούν τις επενδύσεις. Οι πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν περαιτέρω βελτίωση, παρόλο που οι εχθροπραξίες σκιάζουν την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επιχειρηματική αισιοδοξία ανέκαμψε στη Γερμανία και τη Γαλλία τον Ιούλιο.
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Σύμφωνα με τη Eurostat, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα που σημειώθηκε στις αρχές του 2026. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων 12 και πλέον μηνών, η οποία υπερβαίνει την εκτίμηση για 0,2% σε έρευνα του Bloomberg. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία κατέγραψαν όλες ανάπτυξη.
Τα στοιχεία της Πέμπτης δείχνουν πώς η ευρωζώνη αψηφά τις διαταραχές και την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παρά τις αλματώδεις αυξήσεις στο πετρέλαιο που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και συγκρατούν τις επενδύσεις. Οι πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν περαιτέρω βελτίωση, παρόλο που οι εχθροπραξίες σκιάζουν την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επιχειρηματική αισιοδοξία ανέκαμψε στη Γερμανία και τη Γαλλία τον Ιούλιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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