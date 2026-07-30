Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών παρά τις πιέσεις λόγω Ιράν

Το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τη Eurostat ξεπερνώντας τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για ανάπτυξη 0,2% - Θετική εικόνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία