Ο Τσάρλι Σιν εξήγησε για ποιον λόγο αποκάλυψε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες
Ο Τσάρλι Σιν εξήγησε για ποιον λόγο αποκάλυψε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες
Στο ντοκιμαντέρ «The Book of Sheen» ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για τις ερωτικές επαφές που είχε με άτομα του ίδιου φύλου
Τον λόγο που αποφάσισε να αποκαλύψει ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με άντρες εξήγησε ο Τσάρλι Σιν. Στο ντοκιμαντέρ «The Book of Sheen» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix ο 60χρονος ηθοποιός μιλά για πρώτη φορά για τις ερωτικές επαφές που είχε στο παρελθόν με άτομα του ίδιου φύλου. Όπως είπε σε συνέντευξή του στους Times έκρινε πως πλέον ήταν η κατάλληλη στιγμή να αναφερθεί σε αυτή την πτυχή της προσωπικής του ζωής.
«Εντάξει, ας το συζητήσουμε”. Μου φάνηκε η κατάλληλη στιγμή. Έχω βιώσει πώς είναι να κρατάς τέτοια πράγματα κρυφά, να ανησυχείς συνεχώς για το επόμενο τηλεφώνημα ή το επόμενο χτύπημα στην πόρτα», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως δεν μπορούσε να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχαν τα όσα είχε σκοπό να μοιραστεί. «Αλλά δεν είχα ιδέα πώς θα ήταν αν όλα αυτά έβγαιναν στο φως», τόνισε.
Νηφάλιος πλέον, έπειτα από χρόνια εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ο Σιν ανέφερε ότι η αποκάλυψή του τον φέρνει στην ίδια κατηγορία με σπουδαίους καλλιτέχνες του παρελθόντος. «Μου έδωσε κάτι κοινό με τον Ρίτσαρντ Πράιορ και τον Μάρλον Μπράντο. Καλή παρέα, έτσι δεν είναι;», σχολίασε.
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή σήμερα, ο Τσάρλι Σιν δηλώνει μόνος. Ο 60χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι εδώ και καιρό δεν βγαίνει ραντεβού, κάνοντας ένα ευχάριστο διάλειμμα. «Έχω πολύ καιρό να βγω ραντεβού», είπε. «Ξόδεψα τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας αυτό για χρόνια. Τώρα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», κατέληξε.
«Εντάξει, ας το συζητήσουμε”. Μου φάνηκε η κατάλληλη στιγμή. Έχω βιώσει πώς είναι να κρατάς τέτοια πράγματα κρυφά, να ανησυχείς συνεχώς για το επόμενο τηλεφώνημα ή το επόμενο χτύπημα στην πόρτα», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως δεν μπορούσε να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχαν τα όσα είχε σκοπό να μοιραστεί. «Αλλά δεν είχα ιδέα πώς θα ήταν αν όλα αυτά έβγαιναν στο φως», τόνισε.
Charlie Sheen reveals why he finally admitted to sleeping with men and insists he's 'single but not lonely' - as he recalls the powerful message from Clint Eastwood that got him into rehab https://t.co/wYh7PM2fDO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 15, 2025
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή σήμερα, ο Τσάρλι Σιν δηλώνει μόνος. Ο 60χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι εδώ και καιρό δεν βγαίνει ραντεβού, κάνοντας ένα ευχάριστο διάλειμμα. «Έχω πολύ καιρό να βγω ραντεβού», είπε. «Ξόδεψα τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας αυτό για χρόνια. Τώρα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα