Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
1.000 καμένα στρέμματα η πρώτη εκτίμηση από τη φωτιά στο Πλωμάρι, αγωνία για τις αναζωπυρώσεις
1.000 καμένα στρέμματα η πρώτη εκτίμηση από τη φωτιά στο Πλωμάρι, αγωνία για τις αναζωπυρώσεις
Το 80% της καμένης έκτασης αφορά ελαιώνες, ενώ το υπόλοιπο 20% καλυπτόταν από δασικά δέντρα και θαμνώδη βλάστηση
Την πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος των εκτάσεων που κάηκαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Πλωμάρι της Λέσβου έκαναν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ παραμένει ο φόβος των αναζωπυρώσεων.
Όπως είπε στο nisi.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί από 500 έως 1.000 στρέμματα.
Όπως σημείωσε, περίπου το 80% της καμένης έκτασης αφορά ελαιώνες, ενώ το υπόλοιπο 20% καλυπτόταν από δασικά δέντρα και θαμνώδη βλάστηση. Σημαντικό μέρος των εκτάσεων που παραδόθηκαν στις φλόγες αποτελείται από ιδιωτικά αγροτικά κτήματα ενώ πέρα από την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι και με την απώλεια παραγωγής για τα επόμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές μονάδες.
Ο κ. Καρασάββας επισήμανε ότι η μάχη είναι απαιτητική, καθώς ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ορατό ενεργό μέτωπο, μια ξαφνική ενίσχυση του ανέμου μπορεί να μεταφέρει καύτρες από δέντρα που συνεχίζουν να καίγονται εσωτερικά.
Όπως είπε στο nisi.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί από 500 έως 1.000 στρέμματα.
Όπως σημείωσε, περίπου το 80% της καμένης έκτασης αφορά ελαιώνες, ενώ το υπόλοιπο 20% καλυπτόταν από δασικά δέντρα και θαμνώδη βλάστηση. Σημαντικό μέρος των εκτάσεων που παραδόθηκαν στις φλόγες αποτελείται από ιδιωτικά αγροτικά κτήματα ενώ πέρα από την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι και με την απώλεια παραγωγής για τα επόμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές μονάδες.
Συνεχής μάχη με τις αναζωπυρώσειςΗ κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.
Ο κ. Καρασάββας επισήμανε ότι η μάχη είναι απαιτητική, καθώς ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ορατό ενεργό μέτωπο, μια ξαφνική ενίσχυση του ανέμου μπορεί να μεταφέρει καύτρες από δέντρα που συνεχίζουν να καίγονται εσωτερικά.
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