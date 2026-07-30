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Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ: Φουτζιγιάμα, γερανοί και οριγκάμι στους δρόμους της πόλης
Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ: Φουτζιγιάμα, γερανοί και οριγκάμι στους δρόμους της πόλης
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
«Takumi» ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Ο όρος εκφράζει τη βαθιά αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης και τον σεβασμό στον άνθρωπο, μέσα από την απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, την υπομονή και τη συνεχή βελτίωση.
Κι αυτή -το Takumi- είναι η φιλοσοφία που εμπνέει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ιαπωνικού περιπτέρου στην 90ή Διεθνή 'Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στην οποία η Ιαπωνία είναι τιμώμενη χώρα.
Σε εμβαδόν 3200 τετραγωνικών στο Περίπτερο 13, επισκέπτες και επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία αιχμής της Ιαπωνίας, αλλά και τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομία της, να δουν τουλάχιστον ένα ολόγραμμα και νέα μοντέλα ιαπωνικών αυτοκινήτων, να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και πολεμικών τεχνών και παρουσιάσεις παραδοσιακών κιμονό, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα των manga και των anime και να θαυμάσουν τα κοστούμια μιας παρέλασης cosplay (σ.σ. παρέλαση ανθρώπων που υποδύονται χαρακτήρες από anime, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια ή ταινίες, αναπαράγοντας πιστά την εμφάνισή τους).
H φιλοδοξία της «Team Japan», όπως ονομάστηκε επισήμως η ιαπωνική αποστολή για την 90ή ΔΕΘ, είναι ότι το πλούσιο πρόγραμμα της ιαπωνικής συμμετοχής θα συμβάλει στην προσέλκυση του μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών στην εκατόχρονη ιστορία της διοργάνωσης. Όπως είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του «Business to Institutes Forum», η σύσταση αυτής της ομάδας αποτελεί στοχευμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία, η οποία αντιπροσωπεύει επένδυση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην τοπική οικονομία.
Εν αναμονή των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5-13 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα στολιστεί με σύμβολα της Ιαπωνίας ήδη από το τέλος Αυγούστου: δίσκοι διαμέτρου 70 εκατοστών, που θα απεικονίζουν το όρος Φουτζιγιάμα, γερανούς και οριγκάμι (σ.σ. η ιαπωνική τέχνη δίπλωσης χαρτιού χωρίς κόλλα ή ψαλίδι, δημιουργώντας σχήματα ζώων, λουλουδιών ή γεωμετρικών μορφών), αλλά και το σύμβολο του takumi, θα αναρτηθούν στην περιοχή γύρω από το εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo AE, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Ιδιαίτερη θέση στο ιαπωνικό περίπτερο -οι κοινόχρηστοι χώροι του οποίου θα χαρακτηρίζονται από λιτές γραμμές, καθαρή αισθητική και φωτεινό σχεδιασμό- θα έχει το εστιατόριο ασιατικής κουζίνας, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε όλους τους επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ.
Στο περίπτερο θα συμμετέχουν 20 κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες, καθώς και οι Έλληνες αντιπρόσωποί τους, παρουσιάζοντας προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικές συνεργασίες. Μεταξύ άλλων, στην κατηγορία των αυτοκινήτων, η Honda θα παρουσιάσει τα μοντέλα Prelude, HR-V και Civic, αναδεικνύοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e:HEV. Παράλληλα, στην έκθεση θα συμμετέχουν η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας (JNTO), καθώς και η Japan-Greece Society, της οποίας όλα τα μέλη της αποστολής θα ταξιδέψουν από την Ιαπωνία ειδικά για τη διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναμένεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στον τομέα της εκπαίδευσης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου (ΦΚΘ) στον χώρο του πολιτισμού.
Κατά την πρώτη ημέρα της έκθεσης, αναμένεται -μεταξύ άλλων- να πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέντευξη με τη συμμετοχή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, του προέδρου του Ιαπωνο-Ελληνικού Συνδέσμου (Japan-Greece Society), Γιασουγιόσι Καρασάουα, ανώτατου συμβούλου της Mitsui Sumimoto Insurance Co και δημοσιογράφου της ιαπωνικής Kaiji Press. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθούν επίσης πάνελ για τη φαρμακευτική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Κυριακής θα ανοίξει με συζήτηση για την έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές και θα συνεχιστεί με έντονη έμφαση στο πολιτιστικό πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, κάθε ημέρα της εβδομάδας της έκθεσης θα είναι αφιερωμένη σε μια διαφορετική θεματική ενότητα, αναδεικνύοντας τομείς κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση, η Τρίτη 8 στη ναυτιλία, η Τετάρτη 9 στα Manga και Anime, η Πέμπτη 10 στον αθλητισμό και η Παρασκευή 11 στην επιχειρηματική φιλοσοφία. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, είναι αφιερωμένο στο «Takumi». Το ιαπωνικό περίπτερο θα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα και από τις 16:00 έως τις 22:00 τις καθημερινές.
Ο λαός της Ιαπωνίας έχει ιδιαίτερα στοιχεία ως προς το savoir faire. Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΘ και των συνεργατών της σε όρους «etiquette»; Κατά τους διοργανωτές, το προσωπικό της ΔΕΘ εκπαιδεύεται κάθε χρόνο προκειμένου να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, οπότε οι Ιάπωνες σίγουρα θα εκτιμήσουν τη συνέπεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον ειλικρινή σεβασμό των ανθρώπων της ΔΕΘ-Helexpo AE.
Κι αυτή -το Takumi- είναι η φιλοσοφία που εμπνέει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ιαπωνικού περιπτέρου στην 90ή Διεθνή 'Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στην οποία η Ιαπωνία είναι τιμώμενη χώρα.
Σε εμβαδόν 3200 τετραγωνικών στο Περίπτερο 13, επισκέπτες και επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία αιχμής της Ιαπωνίας, αλλά και τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομία της, να δουν τουλάχιστον ένα ολόγραμμα και νέα μοντέλα ιαπωνικών αυτοκινήτων, να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και πολεμικών τεχνών και παρουσιάσεις παραδοσιακών κιμονό, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα των manga και των anime και να θαυμάσουν τα κοστούμια μιας παρέλασης cosplay (σ.σ. παρέλαση ανθρώπων που υποδύονται χαρακτήρες από anime, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια ή ταινίες, αναπαράγοντας πιστά την εμφάνισή τους).
H φιλοδοξία της «Team Japan», όπως ονομάστηκε επισήμως η ιαπωνική αποστολή για την 90ή ΔΕΘ, είναι ότι το πλούσιο πρόγραμμα της ιαπωνικής συμμετοχής θα συμβάλει στην προσέλκυση του μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών στην εκατόχρονη ιστορία της διοργάνωσης. Όπως είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του «Business to Institutes Forum», η σύσταση αυτής της ομάδας αποτελεί στοχευμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία, η οποία αντιπροσωπεύει επένδυση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην τοπική οικονομία.
Εν αναμονή των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5-13 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα στολιστεί με σύμβολα της Ιαπωνίας ήδη από το τέλος Αυγούστου: δίσκοι διαμέτρου 70 εκατοστών, που θα απεικονίζουν το όρος Φουτζιγιάμα, γερανούς και οριγκάμι (σ.σ. η ιαπωνική τέχνη δίπλωσης χαρτιού χωρίς κόλλα ή ψαλίδι, δημιουργώντας σχήματα ζώων, λουλουδιών ή γεωμετρικών μορφών), αλλά και το σύμβολο του takumi, θα αναρτηθούν στην περιοχή γύρω από το εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo AE, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Ιδιαίτερη θέση στο ιαπωνικό περίπτερο -οι κοινόχρηστοι χώροι του οποίου θα χαρακτηρίζονται από λιτές γραμμές, καθαρή αισθητική και φωτεινό σχεδιασμό- θα έχει το εστιατόριο ασιατικής κουζίνας, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε όλους τους επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ.
Στο περίπτερο θα συμμετέχουν 20 κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες, καθώς και οι Έλληνες αντιπρόσωποί τους, παρουσιάζοντας προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικές συνεργασίες. Μεταξύ άλλων, στην κατηγορία των αυτοκινήτων, η Honda θα παρουσιάσει τα μοντέλα Prelude, HR-V και Civic, αναδεικνύοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e:HEV. Παράλληλα, στην έκθεση θα συμμετέχουν η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας (JNTO), καθώς και η Japan-Greece Society, της οποίας όλα τα μέλη της αποστολής θα ταξιδέψουν από την Ιαπωνία ειδικά για τη διοργάνωση.
Τύμπανα τάικο, μουσική shamisen και παραδοσιακοί χοροί της ΙαπωνίαςΑπό την Ιαπωνία θα καταφθάσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη καλλιτέχνες και performers. Στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζουν οι παραστάσεις του ταϊκοϊστή Τακούγια (σ.σ. ταϊκοστής είναι το άτομο που παίζει παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα taiko, συνδυάζοντας ρυθμό, δύναμη και σωματική έκφραση), στις 11.50 το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου και ξανά στη μία μετά το μεσημέρι, η παράσταση μουσικής Shamisen από το ντουέτο «Κazama Mitsune», η παρέλαση cosplay, διάρκειας μίας ώρας, το βράδυ της Τετάρτης 9 του μηνός (19.00-20.00) και η επίδειξη ιαπωνικών παραδοσιακών χορών από την Τσιχόκο Γιανάγκι στις 19.30 του Σαββάτου 12 και στις 20.30 την Κυριακή 13.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναμένεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στον τομέα της εκπαίδευσης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου (ΦΚΘ) στον χώρο του πολιτισμού.
Κατά την πρώτη ημέρα της έκθεσης, αναμένεται -μεταξύ άλλων- να πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέντευξη με τη συμμετοχή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, του προέδρου του Ιαπωνο-Ελληνικού Συνδέσμου (Japan-Greece Society), Γιασουγιόσι Καρασάουα, ανώτατου συμβούλου της Mitsui Sumimoto Insurance Co και δημοσιογράφου της ιαπωνικής Kaiji Press. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθούν επίσης πάνελ για τη φαρμακευτική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Κυριακής θα ανοίξει με συζήτηση για την έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές και θα συνεχιστεί με έντονη έμφαση στο πολιτιστικό πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, κάθε ημέρα της εβδομάδας της έκθεσης θα είναι αφιερωμένη σε μια διαφορετική θεματική ενότητα, αναδεικνύοντας τομείς κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση, η Τρίτη 8 στη ναυτιλία, η Τετάρτη 9 στα Manga και Anime, η Πέμπτη 10 στον αθλητισμό και η Παρασκευή 11 στην επιχειρηματική φιλοσοφία. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, είναι αφιερωμένο στο «Takumi». Το ιαπωνικό περίπτερο θα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα και από τις 16:00 έως τις 22:00 τις καθημερινές.
Ο λαός της Ιαπωνίας έχει ιδιαίτερα στοιχεία ως προς το savoir faire. Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΘ και των συνεργατών της σε όρους «etiquette»; Κατά τους διοργανωτές, το προσωπικό της ΔΕΘ εκπαιδεύεται κάθε χρόνο προκειμένου να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, οπότε οι Ιάπωνες σίγουρα θα εκτιμήσουν τη συνέπεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον ειλικρινή σεβασμό των ανθρώπων της ΔΕΘ-Helexpo AE.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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