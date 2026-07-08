Ευθύμης Ζησάκης για το Σόι σου: Ένας μικρός θαυμαστής με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε «είστε η δεύτερη οικογένειά μου»
Ευθύμης Ζησάκης για το Σόι σου: Ένας μικρός θαυμαστής με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε «είστε η δεύτερη οικογένειά μου»
Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς, ότι ξεπέρασε τις οθόνες, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Μία ανάρτηση για τα δώδεκα χρόνια που πέρασαν από την ημέρα που η σειρά «Το Σόι σου» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα έκανε ο Ευθύμης Ζησάκης, περιγράφοντας τη συνάντησή του με θαυμαστή του προγράμματος ο οποίος του εξομολογήθηκε πως «είναι η δεύτερη οικογένειά του» και τον έκανε να αντιληφθεί την πραγματική επιτυχία του σίριαλ.
Ο ηθοποιός που υποδύεται τον Άρη, ανέβασε μία φωτογραφία με όλους τους πρωταγωνιστές του καστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 8 Ιουλίου και σημείωσε αρχικά: «Πριν από δώδεκα χρόνια, το καλοκαίρι του 2014, συναντήθηκε για πρώτη φορά αυτή η παρέα. Από τότε, μεγαλώσαμε. Δημιουργήσαμε οικογένειες, κάναμε παιδιά. Άλλαξαν πολλά στη ζωή του καθενός μας. Κι όμως, είμαστε ακόμη εδώ. Μαζί. Κάποτε, ένας μικρός θαυμαστής της σειράς με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε: "Είστε η δεύτερη οικογένειά μου. Σας βλέπω κάθε μέρα και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό". Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως, τελικά, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Η τηλεόραση που δεν μπαίνει απλώς σε ένα σπίτι για να κατευθύνει, αλλά για να κρατήσει συντροφιά. Να προσφέρει ζεστασιά. Να γίνει μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και, χωρίς καν να το καταλάβει, ένα μικρό κομμάτι της οικογένειάς τους. Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς. Ότι ξεπέρασε τις οθόνες. Ότι οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι στιγμές μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας τόσων ανθρώπων».
Όπως εξομολογήθηκε ο Ευθύμης Ζησάκης, η ομάδα της σειράς έχει γίνει και η δική του οικογένεια και δήλωσε ευγνώμων γι' αυτή: «Και κάπως έτσι, αυτή η παρέα δεν έμεινε ποτέ μόνο η δική μας παρέα. Μεγάλωσε. Έγινε οικογένεια. Δώδεκα χρόνια μετά, το συναίσθημα παραμένει το ίδιο. Η ευγνωμοσύνη, όμως, είναι μεγαλύτερη. Για όλους εσάς που αγαπήσατε αυτήν την παρέα, μας βάλατε στα σπίτια σας και μας κάνατε κομμάτι της ζωής σας, ένα ένα μεγάλο και αληθινό ευχαριστώ. Γιατί τελικά, «Το Σόι σου» δεν είναι μόνο μια τηλεοπτική σειρά. Είναι οικογένεια. Άρης», σημείωσε.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός που υποδύεται τον Άρη, ανέβασε μία φωτογραφία με όλους τους πρωταγωνιστές του καστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 8 Ιουλίου και σημείωσε αρχικά: «Πριν από δώδεκα χρόνια, το καλοκαίρι του 2014, συναντήθηκε για πρώτη φορά αυτή η παρέα. Από τότε, μεγαλώσαμε. Δημιουργήσαμε οικογένειες, κάναμε παιδιά. Άλλαξαν πολλά στη ζωή του καθενός μας. Κι όμως, είμαστε ακόμη εδώ. Μαζί. Κάποτε, ένας μικρός θαυμαστής της σειράς με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε: "Είστε η δεύτερη οικογένειά μου. Σας βλέπω κάθε μέρα και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό". Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως, τελικά, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Η τηλεόραση που δεν μπαίνει απλώς σε ένα σπίτι για να κατευθύνει, αλλά για να κρατήσει συντροφιά. Να προσφέρει ζεστασιά. Να γίνει μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και, χωρίς καν να το καταλάβει, ένα μικρό κομμάτι της οικογένειάς τους. Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς. Ότι ξεπέρασε τις οθόνες. Ότι οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι στιγμές μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας τόσων ανθρώπων».
Όπως εξομολογήθηκε ο Ευθύμης Ζησάκης, η ομάδα της σειράς έχει γίνει και η δική του οικογένεια και δήλωσε ευγνώμων γι' αυτή: «Και κάπως έτσι, αυτή η παρέα δεν έμεινε ποτέ μόνο η δική μας παρέα. Μεγάλωσε. Έγινε οικογένεια. Δώδεκα χρόνια μετά, το συναίσθημα παραμένει το ίδιο. Η ευγνωμοσύνη, όμως, είναι μεγαλύτερη. Για όλους εσάς που αγαπήσατε αυτήν την παρέα, μας βάλατε στα σπίτια σας και μας κάνατε κομμάτι της ζωής σας, ένα ένα μεγάλο και αληθινό ευχαριστώ. Γιατί τελικά, «Το Σόι σου» δεν είναι μόνο μια τηλεοπτική σειρά. Είναι οικογένεια. Άρης», σημείωσε.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα