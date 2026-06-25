Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός γιορτάζουν 15 χρόνια γάμου, η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός γιορτάζουν 15 χρόνια γάμου, η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα, έγραψε η παρουσιάστρια
Δεκαπέντε χρόνια γάμου συμπληρώνουν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός και η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ορόσημο της σχέσης τους.
Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, εξομολογήθηκε πως έχουν μοιραστεί τόσες στιγμές και τόσα συναισθήματα που νιώθει σαν είναι παντρεμένοι όχι δεκαπέντε χρόνια, αλλά μία ολόκληρη ζωή. Αναλογιζόμενη την πορεία τους από εδώ και πέρα, ευχήθηκε να παραμείνουν αγαπημένοι και υγιείς και να δουν τα παιδιά τους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε για τα δεκαπέντε χρόνια γάμου με τον Θέμη Σοφό: «Δεκαπέντε χρόνια πριν. Πραγματικά, δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα. Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους».
Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, εξομολογήθηκε πως έχουν μοιραστεί τόσες στιγμές και τόσα συναισθήματα που νιώθει σαν είναι παντρεμένοι όχι δεκαπέντε χρόνια, αλλά μία ολόκληρη ζωή. Αναλογιζόμενη την πορεία τους από εδώ και πέρα, ευχήθηκε να παραμείνουν αγαπημένοι και υγιείς και να δουν τα παιδιά τους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε για τα δεκαπέντε χρόνια γάμου με τον Θέμη Σοφό: «Δεκαπέντε χρόνια πριν. Πραγματικά, δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα. Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους».
Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
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