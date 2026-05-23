Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ο σύζυγός μου θέλει να αποκτήσει πολλά παιδιά, εγώ νιώθω ότι έκανα το χρέος μου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ο σύζυγός μου θέλει να αποκτήσει πολλά παιδιά, εγώ νιώθω ότι έκανα το χρέος μου
Αν έρθει μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη, θα είναι από τον Θεό και μακάρι, αλλά όχι να συμβεί επί τούτου, είπε η παρουσιάστρια
Στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν σκέφτεται να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, παρά το γεγονός ότι ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, θα ήθελε μια πιο πολύτεκνη οικογένεια.
Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε δεν σκέφτεται να αποκτήσει άλλο παιδί αυτή την περίοδο, παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως αν προκύψει μια εγκυμοσύνη, θα τη δεχτεί με χαρά, χωρίς όμως να αποτελεί επιδίωξή της.
Πιο αναλυτικά, η ίδια είπε: «Δεν δήλωσα ποτέ ότι σχεδιάζω να κάνω κι άλλο παιδί. Ο άντρας μου έχει δηλώσει ανοιχτός στην απόκτηση πολλών παιδιών. Εγώ νιώθω ότι και σαν μανούλα και σαν Ελληνίδα, έχω κάνει το χρέος και απέναντι στην οικογένειά μου και στη χώρα μας, με την υπογεννητικότητα που μας μαστίζει. Τα παιδιά μας πια, είναι σε μια ηλικία με άλλου τύπου απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να μπει και ένα μωράκι στο πρόγραμμα. Αν βέβαια έρθει μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη θα είναι από τον Θεό και μακάρι, αλλά όχι επί τούτου».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε δεν σκέφτεται να αποκτήσει άλλο παιδί αυτή την περίοδο, παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως αν προκύψει μια εγκυμοσύνη, θα τη δεχτεί με χαρά, χωρίς όμως να αποτελεί επιδίωξή της.
Πιο αναλυτικά, η ίδια είπε: «Δεν δήλωσα ποτέ ότι σχεδιάζω να κάνω κι άλλο παιδί. Ο άντρας μου έχει δηλώσει ανοιχτός στην απόκτηση πολλών παιδιών. Εγώ νιώθω ότι και σαν μανούλα και σαν Ελληνίδα, έχω κάνει το χρέος και απέναντι στην οικογένειά μου και στη χώρα μας, με την υπογεννητικότητα που μας μαστίζει. Τα παιδιά μας πια, είναι σε μια ηλικία με άλλου τύπου απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να μπει και ένα μωράκι στο πρόγραμμα. Αν βέβαια έρθει μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη θα είναι από τον Θεό και μακάρι, αλλά όχι επί τούτου».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα