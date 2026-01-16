Οι φωτογραφίες του Περικλή Κονδυλάτου με τα φιλιά στο στόμα: Τέσσερα χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι
Οι φωτογραφίες του Περικλή Κονδυλάτου με τα φιλιά στο στόμα: Τέσσερα χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων μοιράστηκε πολλά στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή με μία γυναίκα που δεν είχε παρουσιάσει ξανά μέχρι τώρα
Φωτογραφίες όπου φιλιέται στο στόμα με μία γυναίκα δημοσίευσε ο Περικλής Κονδυλάτος, επισημαίνοντας πως όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι εδώ και τέσσερα χρόνια.
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πολλά στιγμιότυπα με τη γυναίκα αυτή που παρουσίασε για πρώτη φορά, από κοινές τους διακοπές σε διάφορα μέρη.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Περικλής Κονδυλάτος έγραψε: «4 χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι», χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτει το όνομά της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
