Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Τα επίμονα μελτέμια συντηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, το σκηνικό των επόμενων ημερών - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Τα επίμονα μελτέμια συντηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, το σκηνικό των επόμενων ημερών - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς - Λίγες νεφώσεις μόνο στα ηπειρωτικά
Μεγάλη προσοχή απαιτείται και σήμερα, καθώς τα μελτέμια θα ενισχυθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα διατηρήσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, για την Αττική, την Εύβοια και τη Βοιωτία.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια ο καιρός σήμερα (3/8) θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο στα ηπειρωτικά, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα και τους 33 με 34 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς και τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, ασθενείς άνεμοι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, για την Αττική, την Εύβοια και τη Βοιωτία.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια ο καιρός σήμερα (3/8) θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο στα ηπειρωτικά, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα και τους 33 με 34 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς και τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, ασθενείς άνεμοι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Το σκηνικό των επόμενων ημερώνΑπό την Τρίτη έως και την Παρασκευή θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με υποφερτή ζέστη και μελτέμια έως 6 και πρόσκαιρα, τοπικά, 7 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο, η εξασθένηση των ανέμων θα οδηγήσει σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας.
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