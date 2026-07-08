Οι ενδοιασμοί που είχε η Κριστίν Ντέιβις για τη μητρότητα: Πάντα έλεγα όχι, φοβόμουν πάρα πολύ
Οι ενδοιασμοί που είχε η Κριστίν Ντέιβις για τη μητρότητα: Πάντα έλεγα όχι, φοβόμουν πάρα πολύ
Η ηθοποιός που έχει υιοθετήσει δύο παιδιά αποκάλυψε ότι μετά την επιτυχία του Sex and the City συνειδητοποίησε ότι θέλει να γίνει μητέρα
Τους ενδοιασμούς που είχε στο παρελθόν γύρω από τη μητρότητα μοιράστηκε η Κριστίν Ντέιβις, αποκαλύπτοντας ότι τη φόβιζε πολύ το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.
Η 61χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «Dinner’s on Me» και εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε ανέκαθεν να αποκτήσει παιδιά. Και αυτό γιατί έδινε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα στη ζωή της. «Πάντα έλεγα όχι. Έλεγα: “Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω να κάνω παιδιά”. Αυτό ήταν το δικό μου», εκμυστηρεύτηκε η πρωταγωνίστρια του Sex and the City.
Εκείνη την περίοδο ήταν επικεντρωμένη στα ταξίδια και την υποκριτική. Ωστόσο, βλέποντας τις συμπρωταγωνίστριές της, Σίνθια Νίξον και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με τις οικογένειές τους, άλλαξε γνώμη. «Ήθελαν να κάνουν παιδιά και η Σιν είχε ήδη τον Σαμ και μετά έκανε κι άλλα. Και η Σάρα το ήθελε πραγματικά, πάρα πολύ, τόσο πολύ, για τόσο μεγάλο διάστημα. Και μετά είχε πολύ ενδιαφέρον να τις βλέπω να το κάνουν, καταλαβαίνεις; Ήταν σαν: “Α, ουάου, αυτό είναι ενδιαφέρον”», είπε, προσθέτοντας ότι και άλλοι φίλοι της αποκτούσαν παιδιά.
«Έλεγα: “Εντάξει, ναι, μου αρέσει να είμαι θεία. Μου αρέσει. Είναι ωραίο. Είναι ενδιαφέρον”. Και νομίζω ότι η επιτυχία της σειράς μού επέτρεψε κατά κάποιον τρόπο να ανασάνω», συνέχισε η Ντέιβις. «Ξέρεις, όταν είσαι νέος και δεν ξέρεις αν θα πετύχει; Δεν μπορούσα πραγματικά να εστιάσω σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα», συμπλήρωσε.
Η Κριστίν Ντέιβις ανέφερε ότι καταστάλαξε μετά την επιτυχία του Sex and the City, στο οποίο πρωταγωνίστησε ως Σάρλοτ Γιορκ Γκόλντενμπλατ και στους έξι κύκλους, από το 1998 έως το 2004. «Μετά από λίγο, νομίζω ότι πραγματικά σκεφτόμουν: “Τι θα κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου; Τι άλλες προκλήσεις υπάρχουν; Σε τι μπορώ να αφοσιωθώ με έναν βαθύ τρόπο;”. Και τι είναι πιο βαθύ από το να είσαι γονιός;», εξήγησε.
Στο podcast, η Ντέιβις, η οποία υιοθέτησε την κόρη της, Τζέμα Ρόουζ, το 2011 και τον γιο της, Γουίλσον, το 2018, είπε ότι φοβόταν πάρα πολύ να γίνει γονιός χωρίς να έχει έναν σύντροφό της. «Φοβόμουν πάρα πολύ. Πάρα, πάρα πολύ, οπότε μου πήρε αρκετό καιρό να το κάνω», τόνισε.
Επίσης, μοιράστηκε μια συμβουλή προς τις γυναίκες που σκέφτονται να γίνουν μητέρες, λέγοντας ότι θα πρέπει «να εξετάσουν πραγματικά από πού πηγάζει το κίνητρό τους». «Πιστεύω επίσης ότι, όσον αφορά τις γυναίκες, ξέρεις, η κοινωνία μάς λέει ότι πρέπει να γίνουμε μητέρες, πρέπει να γίνουμε μητέρες, πρέπει να γίνουμε μητέρες. Και για μεγάλο διάστημα, αυτό με εξόργιζε πραγματικά», δήλωσε.
«Η όλη ιδέα ότι δεν είσαι ολοκληρωμένη αν δεν έχεις παιδί είναι απλώς τόσο λανθασμένη, σωστά; Και δεν νομίζω ότι όλοι είναι κατάλληλοι για να γίνουν γονείς. Απλώς δεν το βρίσκω βοηθητικό», πρόσθεσε η Ντέιβις.
«Δεν θα έπρεπε ποτέ να πρέπει να απολογούμαστε επειδή είμαστε φιλόδοξες ή επειδή θέλουμε να δουλέψουμε ή να ταξιδέψουμε ή να είμαστε περιπετειώδεις ή οτιδήποτε άλλο θέλει καθεμία. Οπότε νομίζω ότι, ως γυναίκα, πρέπει πραγματικά να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου για να απομακρυνθείς από όσα σου λέει η κοινωνία ότι θα έπρεπε να κάνεις», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 61χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «Dinner’s on Me» και εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε ανέκαθεν να αποκτήσει παιδιά. Και αυτό γιατί έδινε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα στη ζωή της. «Πάντα έλεγα όχι. Έλεγα: “Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω να κάνω παιδιά”. Αυτό ήταν το δικό μου», εκμυστηρεύτηκε η πρωταγωνίστρια του Sex and the City.
Εκείνη την περίοδο ήταν επικεντρωμένη στα ταξίδια και την υποκριτική. Ωστόσο, βλέποντας τις συμπρωταγωνίστριές της, Σίνθια Νίξον και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με τις οικογένειές τους, άλλαξε γνώμη. «Ήθελαν να κάνουν παιδιά και η Σιν είχε ήδη τον Σαμ και μετά έκανε κι άλλα. Και η Σάρα το ήθελε πραγματικά, πάρα πολύ, τόσο πολύ, για τόσο μεγάλο διάστημα. Και μετά είχε πολύ ενδιαφέρον να τις βλέπω να το κάνουν, καταλαβαίνεις; Ήταν σαν: “Α, ουάου, αυτό είναι ενδιαφέρον”», είπε, προσθέτοντας ότι και άλλοι φίλοι της αποκτούσαν παιδιά.
«Έλεγα: “Εντάξει, ναι, μου αρέσει να είμαι θεία. Μου αρέσει. Είναι ωραίο. Είναι ενδιαφέρον”. Και νομίζω ότι η επιτυχία της σειράς μού επέτρεψε κατά κάποιον τρόπο να ανασάνω», συνέχισε η Ντέιβις. «Ξέρεις, όταν είσαι νέος και δεν ξέρεις αν θα πετύχει; Δεν μπορούσα πραγματικά να εστιάσω σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα», συμπλήρωσε.
Kristin Davis Opens Up About Her Past Reservations Toward Motherhood and Being ‘Very Scared’ https://t.co/a2en8OoXD9— People (@people) July 7, 2026
Στο podcast, η Ντέιβις, η οποία υιοθέτησε την κόρη της, Τζέμα Ρόουζ, το 2011 και τον γιο της, Γουίλσον, το 2018, είπε ότι φοβόταν πάρα πολύ να γίνει γονιός χωρίς να έχει έναν σύντροφό της. «Φοβόμουν πάρα πολύ. Πάρα, πάρα πολύ, οπότε μου πήρε αρκετό καιρό να το κάνω», τόνισε.
Επίσης, μοιράστηκε μια συμβουλή προς τις γυναίκες που σκέφτονται να γίνουν μητέρες, λέγοντας ότι θα πρέπει «να εξετάσουν πραγματικά από πού πηγάζει το κίνητρό τους». «Πιστεύω επίσης ότι, όσον αφορά τις γυναίκες, ξέρεις, η κοινωνία μάς λέει ότι πρέπει να γίνουμε μητέρες, πρέπει να γίνουμε μητέρες, πρέπει να γίνουμε μητέρες. Και για μεγάλο διάστημα, αυτό με εξόργιζε πραγματικά», δήλωσε.
«Η όλη ιδέα ότι δεν είσαι ολοκληρωμένη αν δεν έχεις παιδί είναι απλώς τόσο λανθασμένη, σωστά; Και δεν νομίζω ότι όλοι είναι κατάλληλοι για να γίνουν γονείς. Απλώς δεν το βρίσκω βοηθητικό», πρόσθεσε η Ντέιβις.
«Δεν θα έπρεπε ποτέ να πρέπει να απολογούμαστε επειδή είμαστε φιλόδοξες ή επειδή θέλουμε να δουλέψουμε ή να ταξιδέψουμε ή να είμαστε περιπετειώδεις ή οτιδήποτε άλλο θέλει καθεμία. Οπότε νομίζω ότι, ως γυναίκα, πρέπει πραγματικά να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου για να απομακρυνθείς από όσα σου λέει η κοινωνία ότι θα έπρεπε να κάνεις», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα