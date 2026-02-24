Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Κριστίν Ντέιβις για τα 61α γενέθλιά της: Ευγνώμων που απολαμβάνω αυτή την υπέροχη ζωή
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα
Τα 61α γενέθλιά της γιόρτασε η Κριστίν Ντέιβις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με την ίδια να ποζάρει μπροστά στην τούρτα με τα αναμμένα κεράκια.
Η Ντέιβις συνόδευσε τη φωτογραφία με μερικά λόγια, μέσα από τα οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι είναι υγιής και για την πορεία της ζωής της. «Τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ, υγιής και απολαμβάνω αυτή την υπέροχη ζωή. Ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δίνετε όλο τον χρόνο», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
