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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλακάστρα στην Αλβανία, δείτε βίντεο
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλακάστρα στην Αλβανία, δείτε βίντεο
Προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν
Οι αλβανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλακάστρα στο νότιο τμήμα της Αλβανίας που έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση από τις εστίες τους 15 οικογενειών και των ζώων τους.
Χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν, ενώ επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ξηρασίας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης άλλης πυρκαγιάς στην νότια Αλβανία που πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό νότια του Αργυροκάστρου.
Χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν, ενώ επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ξηρασίας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης άλλης πυρκαγιάς στην νότια Αλβανία που πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό νότια του Αργυροκάστρου.
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