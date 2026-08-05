Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Εκτελέσεις Θανατική ποινή ΟΗΕ Ανθρώπινα δικαιώματα

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο

Ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ: Ανησυχώ για την αύξηση στις εκτελέσεις και για το ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να ενσταλάξει τον φόβο μεταξύ του πληθυσμού και να καταπνίξει τις αντιδράσεις

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο
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Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 27 περιπτώσεων που συνδέονται με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ανησυχώ από την αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες που εκδόθηκαν στο Ιράν από τον Μάρτιο, και για το ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να ενσταλάξει τον φόβο μεταξύ του πληθυσμού και να καταπνίξει τις αντιδράσεις», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση. Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, τη χειρότερη εγχώρια αναταραχή στο Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι η κυβέρνηση συνέχισε τα μέτρα καταστολής αντιπάλων της στη διάρκεια του πολέμου –που πυροδοτήθηκε από τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου. Ο Τουρκ δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτελέσεων για παρόμοιες κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενώ οι εκτελέσεις για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά επίσης συνεχίζονται με «ανησυχητικό ρυθμό».



Ο Τουρκ κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις, να κινηθούν προς την κατάργηση της θανατικής ποινής και εξέφρασε ανησυχία για αυτό που περιέγραψε ως αποτυχία να διενεργείται μια δίκαιη δίκη και να ακολουθείται η δέουσα διαδικασία.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στη Γενεύη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υπερασπιστεί τις δικαστικές διαδικασίες στη χώρα και τη χρήση της θανατικής ποινής, υποστηρίζοντας ότι συνάδει με την εγχώρια νομοθεσία και είναι απαραίτητη για τη δημόσια ασφάλεια.
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