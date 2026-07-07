Νίκος Μωραΐτης: Την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Χαλάνδρι το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του
Νίκος Μωραΐτης: Την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Χαλάνδρι το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του
Ο στιχουργός έδωσε πληροφορίες για την κηδεία της μητέρας του με μία ανάρτηση στα social media
Πληροφορίες για την κηδεία της μητέρας του έδωσε ο Νίκος Μωραΐτης μέσα από τα social media. Σύμφωνα με την ανάρτηση του στιχουργού στο Facebook, οικογένεια, φίλοι και παλιοί συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην Κατερίνα Μωραΐτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Χαλάνδρι, την Πέμπτη 9 Ιουλίου.
Παράλληλα, μέσα από τη δημοσίευσή του, έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα συλλυπητήρια μηνύματα που του έστειλε. Παρόλα αυτά, θα είναι σε θέση να τα διαβάσει, τόνισε, μέσα στο επόμενο διάστημα.
Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Για τους φίλους της μητέρας μας, παλιούς συναδέλφους της, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Η κηδεία της μητέρας μας Κατερίνας Μωραΐτη θα γίνει την Πέμπτη 9/7, στη 1 το μεσημέρι, στη Μεταμόρφωση Σωτήρος, Βόλου 1, Χαλάνδρι. Αντί για λουλούδια - στεφάνια, θα υπάρχει έξω από τον ναό κουτάκι για την ενίσχυση της Εταιρείας Αlzheimer Αθηνών. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα, που δεν είμαι σε θέση να διαβάσω τώρα, αλλά θα τα διαβάσω ένα προς ένα τις επόμενες μέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Στη φωτογραφία ένα από τα μικρογλυπτά της που μ’ αρέσει γιατί έχει μία αίσθηση ελευθερίας στα κύματα των μαλλιών, όπως εκείνη που απελευθερώθηκε από ένα ταλαιπωρημένο σώμα».
Δείτε την ανάρτησή του
Είχε προηγηθεί η συγκινητική ανάρτηση με την οποία ο Νίκος Μωραΐτης αποχαιρέτησε τη μητέρα του, κάνοντας την ίδια στιγμή γνωστή την είδηση του θανάτου της.
Λέγοντας το δικό του «αντίο» στη μητέρα του, ο στιχουργός έγραψε: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του. Μαμά. Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ. Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση».
Παράλληλα, μέσα από τη δημοσίευσή του, έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα συλλυπητήρια μηνύματα που του έστειλε. Παρόλα αυτά, θα είναι σε θέση να τα διαβάσει, τόνισε, μέσα στο επόμενο διάστημα.
Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Για τους φίλους της μητέρας μας, παλιούς συναδέλφους της, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Η κηδεία της μητέρας μας Κατερίνας Μωραΐτη θα γίνει την Πέμπτη 9/7, στη 1 το μεσημέρι, στη Μεταμόρφωση Σωτήρος, Βόλου 1, Χαλάνδρι. Αντί για λουλούδια - στεφάνια, θα υπάρχει έξω από τον ναό κουτάκι για την ενίσχυση της Εταιρείας Αlzheimer Αθηνών. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα, που δεν είμαι σε θέση να διαβάσω τώρα, αλλά θα τα διαβάσω ένα προς ένα τις επόμενες μέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Στη φωτογραφία ένα από τα μικρογλυπτά της που μ’ αρέσει γιατί έχει μία αίσθηση ελευθερίας στα κύματα των μαλλιών, όπως εκείνη που απελευθερώθηκε από ένα ταλαιπωρημένο σώμα».
Δείτε την ανάρτησή του
Είχε προηγηθεί η συγκινητική ανάρτηση με την οποία ο Νίκος Μωραΐτης αποχαιρέτησε τη μητέρα του, κάνοντας την ίδια στιγμή γνωστή την είδηση του θανάτου της.
Λέγοντας το δικό του «αντίο» στη μητέρα του, ο στιχουργός έγραψε: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του. Μαμά. Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ. Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση».
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