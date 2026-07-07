Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF: Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο
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Κατερίνα Παπουτσάκη YFSF Your Face Sounds Familiar

Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF: Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο

Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι, έγραψε σε ανάρτησή της η ηθοποιός που αποτέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής

Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF: Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο
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Μερικές σκέψεις μοιράστηκε μέσα από τα social media η Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF. Το σόου ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, με τη Μαριλού Κατσαφάσου να αναδεικνύεται νικήτρια.

Η ηθοποιός, η οποία αποτέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής, έκανε λόγο για ένα «μαγικό ταξίδι» και τόνισε ότι κάθε σόου έμοιαζε με μία παράσταση, όπου το ταλέντο των διαγωνιζόμενων συνδυάστηκε με τη χημεία της ομάδας, τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και τη χαρά που μοιράστηκαν όλοι οι συντελεστές.

Όπως έγραψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη δημοσίευσή της: «Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο: Η παρέα των διαγωνιζομένων, των κριτών και του παρουσιαστή μας, Σάκη Ρουβά, έδεσε μοναδικά, με κύρια συστατικά, το σεβασμό, τον επαγγελματισμό και το απέραντο κέφι και τη χαρά που έχουμε όλοι μας τόσο ανάγκη. Παραγωγή, σκηνοθετικό, χορογραφίες, στήσιμο, και φυσικά οι coaches και οι άνθρωποι που επιμελήθηκαν τις μεταμορφώσεις ήταν ένα team ασυναγώνιστο. Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι. Εις το επανιδείν».

Δείτε την ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη

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