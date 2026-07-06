Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου, πώς διαμορφώθηκε η τετράδα του τελικού και οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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Τρίτος τερμάτισε ο Biased Beast, ο οποίος ερμήνευσε το «Confrontation» ως Ντέιβιντ Χάσελχοφ.Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε για τελευταία φορά σε Στέλιο Καζαντζίδη και τραγούδησε το «Η ζωή μου όλη».Οι υπόλοιποι παίκτες, παρόλο που δεν διαγωνίζονταν για τη θέση του νικητή, εμφανίστηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για μία ακόμη φορά.Η Ίντρα Κέιν έγινε Γουίτνεϊ Χιούστον και τραγούδησε το «I wanna dance with somebody».Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιμήθηκε την Τζένη Βάνου και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τραγουδιού «Αν είναι η αγάπη αμαρτία».Η Μαριάντα Πιερίδη συνεργάστηκε με τον Ίαν Στρατή και οι δυο τους μεταμορφώθηκαν σε Nightwish για να τραγουδήσουν το «The phantom of the opera».Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε το «Ένας ουρανός μ’ αστέρια» ως Γιάννης Βογιατζής.Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συγκίνησε με το «Ne me quitte pas» από Jacques Brel.Η Δωροθέα Μερκούρη, τέλος, έδωσε ρυθμό με το «Lambada» ως Kaoma.