Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου, πώς διαμορφώθηκε η τετράδα του τελικού και οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν
Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου, πώς διαμορφώθηκε η τετράδα του τελικού και οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν
Ο μουσικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου και η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο ως Τζόνι Κας, ερμηνεύοντας το «Hurt»
Νικήτρια του Your Face Sounds Familiar αναδείχτηκε η Μαριλού Κατσαφάδου στον μεγάλο τελικό.
Ο μουσικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου και η ηθοποιός, η οποία με την τελευταία της μεταμόρφωση μιμήθηκε τον Τζόνι Κας και τραγούδησε το «Hurt», κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο, όπως ανακοίνωσε ο Σάκης Ρουβάς.
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Η Μαριλού Κατσαφάδου δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. Μιλώντας στην κάμερα λίγη ώρα αργότερα εξομολογήθηκε πως αισθανόταν μεγάλη χαρά και συγκίνηση και θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του σόου: «Είναι μια βραδιά που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν, το αιώνιο καμαρίνι. Βρίσκομαστε κάθε δέκα χρόνια. Ελπίζω να βρεθούμε νωρίτερα, πάντα στο ίδιο καμαρίνι».
Κλείνοντας, η Μαριλού Κατσαφάδου δήλωσε: «Τι να πω... Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί θα συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Να βρω και ένα σημείο να βάλω κάπου το βραβείο. Δεν το πιστεύω, είναι τεράστιο».
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Τη δεύτερη θέση του παιχνιδιού κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος στον τελικό τραγούδησε το «Sunset Boulevard».
Ο μουσικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου και η ηθοποιός, η οποία με την τελευταία της μεταμόρφωση μιμήθηκε τον Τζόνι Κας και τραγούδησε το «Hurt», κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο, όπως ανακοίνωσε ο Σάκης Ρουβάς.
Δείτε βίντεο
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Η Μαριλού Κατσαφάδου δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. Μιλώντας στην κάμερα λίγη ώρα αργότερα εξομολογήθηκε πως αισθανόταν μεγάλη χαρά και συγκίνηση και θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του σόου: «Είναι μια βραδιά που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν, το αιώνιο καμαρίνι. Βρίσκομαστε κάθε δέκα χρόνια. Ελπίζω να βρεθούμε νωρίτερα, πάντα στο ίδιο καμαρίνι».
Κλείνοντας, η Μαριλού Κατσαφάδου δήλωσε: «Τι να πω... Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί θα συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Να βρω και ένα σημείο να βάλω κάπου το βραβείο. Δεν το πιστεύω, είναι τεράστιο».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τη δεύτερη θέση του παιχνιδιού κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος στον τελικό τραγούδησε το «Sunset Boulevard».
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Τρίτος τερμάτισε ο Biased Beast, ο οποίος ερμήνευσε το «Confrontation» ως Ντέιβιντ Χάσελχοφ.
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Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε για τελευταία φορά σε Στέλιο Καζαντζίδη και τραγούδησε το «Η ζωή μου όλη».
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Οι υπόλοιποι παίκτες, παρόλο που δεν διαγωνίζονταν για τη θέση του νικητή, εμφανίστηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για μία ακόμη φορά.
Η Ίντρα Κέιν έγινε Γουίτνεϊ Χιούστον και τραγούδησε το «I wanna dance with somebody».
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Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιμήθηκε την Τζένη Βάνου και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τραγουδιού «Αν είναι η αγάπη αμαρτία».
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Η Μαριάντα Πιερίδη συνεργάστηκε με τον Ίαν Στρατή και οι δυο τους μεταμορφώθηκαν σε Nightwish για να τραγουδήσουν το «The phantom of the opera».
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Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε το «Ένας ουρανός μ’ αστέρια» ως Γιάννης Βογιατζής.
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Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συγκίνησε με το «Ne me quitte pas» από Jacques Brel.
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Η Δωροθέα Μερκούρη, τέλος, έδωσε ρυθμό με το «Lambada» ως Kaoma.
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