Η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στην Ίμπιζα, δείτε φωτογραφίες
Η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στην Ίμπιζα, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια διασκέδασε σε διάσημο beach club
Στην Ίμπιζα φωτογραφήθηκαν η Άννα Βίσση μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, κατά τη διάρκεια πάρτι, στο οποίο οι δύο γυναίκες διασκέδασαν μαζί.
Οι δύο στενές φίλες και κουμπάρες επισκέφθηκαν το Ushuaïa Ibiza, ένα από τα πιο διάσημα beach club και ξενοδοχεία, επιλέγοντας έναν VIP χώρο.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια selfie από τη βραδιά, στην οποία πόζαρε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Αρετή Δαλακούρα. Οι τρεις τους φορούσαν γυαλιά με φωτισμό LED, ενώ η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μπαντάνα στα μαλλιά. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε και μία ξεχωριστή εικόνα, ποζάροντας μόνη της σε αντίστοιχο ύφος.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στην έξοδο τους, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο David Guetta, ο Afrojack και ο DJ Levi.
Οι δύο στενές φίλες και κουμπάρες επισκέφθηκαν το Ushuaïa Ibiza, ένα από τα πιο διάσημα beach club και ξενοδοχεία, επιλέγοντας έναν VIP χώρο.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια selfie από τη βραδιά, στην οποία πόζαρε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Αρετή Δαλακούρα. Οι τρεις τους φορούσαν γυαλιά με φωτισμό LED, ενώ η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μπαντάνα στα μαλλιά. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε και μία ξεχωριστή εικόνα, ποζάροντας μόνη της σε αντίστοιχο ύφος.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στην έξοδο τους, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο David Guetta, ο Afrojack και ο DJ Levi.
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