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Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών που έγιναν στις Σέρρες
Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών που έγιναν στις Σέρρες
Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία των δραστών
Τέσσερις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ισάριθμων γυναικών, που τελέστηκαν στις αρχές του μήνα στο κέντρο των Σερρών, με συνολική λεία χρήματα και κοσμήματα άνω των 50.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί στις Σέρρες. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραλάμβανε τα κλοπιμαία.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, συνεργοί του τηλεφώνησαν στα θύματα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στο σπίτι τους, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα και να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα, δήθεν για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό, στις 3 και 6 Ιουλίου, ο 24χρονος εμφανίστηκε στα σπίτια των γυναικών -οι περισσότερες ηλικιωμένες-, αποσπώντας συνολικά 14.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 24χρονου και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, συνεργοί του τηλεφώνησαν στα θύματα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στο σπίτι τους, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα και να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα, δήθεν για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό, στις 3 και 6 Ιουλίου, ο 24χρονος εμφανίστηκε στα σπίτια των γυναικών -οι περισσότερες ηλικιωμένες-, αποσπώντας συνολικά 14.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 24χρονου και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.
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