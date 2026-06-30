Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκε με τη Dara στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφία
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Κωνσταντίνος Αργυρός Dara Νέα Υόρκη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκε με τη Dara στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφία

Ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε με τη νικήτρια της φετινής Eurovision και ανέβασαν το στιγμιότυπο στο Instagram

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκε με τη Dara στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Dara συνάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη Νέα Υόρκη και φωτογραφήθηκε μαζί της, ανεβάζοντας το στιμιότυπο στα social media.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας και σύμφωνα με την ανάρτηση που αναδημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 30 Ιουνίου, η νικήτρια της φετινής Eurovision που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», τον εντόπισε και πόζαρε χαμογελώντας στον φακό μαζί του.

«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Dara στην ανάρτησή της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκε με τη Dara στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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