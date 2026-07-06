Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε γιατί δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα

Ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν θέλει να μιλάει στην τηλεόραση για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, παρόλο που πολλές φορές η ερώτηση γίνεται με καλή πρόθεση από τους δημοσιογράφους