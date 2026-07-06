Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε γιατί δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα
Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε γιατί δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα
Ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν θέλει να μιλάει στην τηλεόραση για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, παρόλο που πολλές φορές η ερώτηση γίνεται με καλή πρόθεση από τους δημοσιογράφους
Τον λόγο που δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα εξήγησε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 5 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η Ναταλία Γερμανού επισήμανε: «Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση. Δεν θα την λογοκρίνω, απλά σκέφτομαι πώς θα το πω… Όπως εχθές που είχα καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, θα τη ρωτούσα αν θέλει να γίνει μανούλα; Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα; Σκέφτομαι ότι είναι εξίσου αδιάκριτο με το να ρωτήσω μία γυναίκα καλεσμένη, αν θέλει να γίνει μάνα».
Τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε πως απάντησή του μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί σε άλλες εκπομπές και media και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και δεν είναι κάτι που θα ήθελε να συμβεί: «Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις -μιλάω γενικά, όχι για εμένα- μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό...», σημείωσε.
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Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 5 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η Ναταλία Γερμανού επισήμανε: «Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση. Δεν θα την λογοκρίνω, απλά σκέφτομαι πώς θα το πω… Όπως εχθές που είχα καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, θα τη ρωτούσα αν θέλει να γίνει μανούλα; Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα; Σκέφτομαι ότι είναι εξίσου αδιάκριτο με το να ρωτήσω μία γυναίκα καλεσμένη, αν θέλει να γίνει μάνα».
Τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε πως απάντησή του μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί σε άλλες εκπομπές και media και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και δεν είναι κάτι που θα ήθελε να συμβεί: «Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις -μιλάω γενικά, όχι για εμένα- μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό...», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
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