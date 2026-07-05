Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση, αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα
GALA
Νένα Μεντή Τηλεόραση

Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση, αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα

Μου κάνουν προτάσεις για την τηλεόραση και λέω «ρε παιδιά γέρασα πια» θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο, δήλωσε η ηθοποιός

Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση, αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στην πορεία της στην τηλεόραση και την κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τις επιλογές της αναφέρθηκε η Νένα Μεντή, τονίζοντας ότι συμμετείχε σε αξιόλογες παραγωγές, ενώ απάντησε σε όσους σχολίαζαν ορισμένες από αυτές, λέγοντας πως έχει εργαστεί και λόγω οικονομικής ανάγκης.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, που προβλήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, και υπερασπιζόμενη τις τηλεοπτικές επιλογές της, τόνισε ότι οι μισές από τις δέκα σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει ήταν αξιόλογες.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως υπήρξαν και παραγωγές που δεν τη δικαίωσαν καλλιτεχνικά. Στη συνέχεια των δηλώσεών της, απάντησε σε όσους την επέκριναν, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσε να είναι πάντα επιλεκτική, ενώ αποκάλυψε πως μετά την επιτυχία της στις «Τρεις Χάριτες» δεχόταν αδιάκοπα προτάσεις.

Πιο αναλυτικά, η Νένα Μεντή είπε: «Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει "έλα κλεισ' το τώρα". Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο. Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις "Τρεις Χάριτες", το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα "δεν παίζω στην τηλεόραση". Τώρα με παίρνουν και λέω "ρε παιδιά γέρασα πια" θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης