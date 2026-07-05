Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση, αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα
Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση, αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα
Μου κάνουν προτάσεις για την τηλεόραση και λέω «ρε παιδιά γέρασα πια» θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο, δήλωσε η ηθοποιός
Στην πορεία της στην τηλεόραση και την κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τις επιλογές της αναφέρθηκε η Νένα Μεντή, τονίζοντας ότι συμμετείχε σε αξιόλογες παραγωγές, ενώ απάντησε σε όσους σχολίαζαν ορισμένες από αυτές, λέγοντας πως έχει εργαστεί και λόγω οικονομικής ανάγκης.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, που προβλήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, και υπερασπιζόμενη τις τηλεοπτικές επιλογές της, τόνισε ότι οι μισές από τις δέκα σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει ήταν αξιόλογες.
Παράλληλα, παραδέχτηκε πως υπήρξαν και παραγωγές που δεν τη δικαίωσαν καλλιτεχνικά. Στη συνέχεια των δηλώσεών της, απάντησε σε όσους την επέκριναν, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσε να είναι πάντα επιλεκτική, ενώ αποκάλυψε πως μετά την επιτυχία της στις «Τρεις Χάριτες» δεχόταν αδιάκοπα προτάσεις.
Πιο αναλυτικά, η Νένα Μεντή είπε: «Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει "έλα κλεισ' το τώρα". Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο. Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις "Τρεις Χάριτες", το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα "δεν παίζω στην τηλεόραση". Τώρα με παίρνουν και λέω "ρε παιδιά γέρασα πια" θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, που προβλήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, και υπερασπιζόμενη τις τηλεοπτικές επιλογές της, τόνισε ότι οι μισές από τις δέκα σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει ήταν αξιόλογες.
Παράλληλα, παραδέχτηκε πως υπήρξαν και παραγωγές που δεν τη δικαίωσαν καλλιτεχνικά. Στη συνέχεια των δηλώσεών της, απάντησε σε όσους την επέκριναν, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσε να είναι πάντα επιλεκτική, ενώ αποκάλυψε πως μετά την επιτυχία της στις «Τρεις Χάριτες» δεχόταν αδιάκοπα προτάσεις.
Πιο αναλυτικά, η Νένα Μεντή είπε: «Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει "έλα κλεισ' το τώρα". Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο. Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις "Τρεις Χάριτες", το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα "δεν παίζω στην τηλεόραση". Τώρα με παίρνουν και λέω "ρε παιδιά γέρασα πια" θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο».
Δείτε το βίντεο
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