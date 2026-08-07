ΠΑΟΚ: Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τους Τούρκους
ΠΑΟΚ: Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τους Τούρκους
Η πρόταση έγινε για δανεισμό με οψιόν αγοράς σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο
Μεταγραφικό καλοκαίρι χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια δε γίνεται.
Μετά τις αναφορές για Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, ήρθε η σειρά και για τα σενάρια από την Τουρκία. Όχι κάτι νέο μια και σχεδόν σε κάθε μεταγραφική περίοδο πάντα ακούγεται, γράφεται, λέγεται κάτι από τη Superlig.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ζεκί Ουζουντουρουκάν, η Γαλατασαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια.
Η πρόταση αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ έχει υπογράψει την τελευταία επέκταση του συμβολαίου του έως και το καλοκαίρι του 2029.
Μετά τις αναφορές για Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, ήρθε η σειρά και για τα σενάρια από την Τουρκία. Όχι κάτι νέο μια και σχεδόν σε κάθε μεταγραφική περίοδο πάντα ακούγεται, γράφεται, λέγεται κάτι από τη Superlig.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ζεκί Ουζουντουρουκάν, η Γαλατασαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια.
Η πρόταση αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ έχει υπογράψει την τελευταία επέκταση του συμβολαίου του έως και το καλοκαίρι του 2029.
Zeki Uzundurukan: “Galatasaray’la ilgili yeni haberleri sizlere aktarayım;— ENO Sports (@enosportz) August 6, 2026
Galatasaray Paok’un Yunan yıldızı Giannis Konstantelias için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray’ın elini çabuk tutarak Avrupa devlerinin önüne geçtiğini bu transferde belirtiliyor.”… https://t.co/wIi61Ynge9 pic.twitter.com/ylM93vJh8A
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