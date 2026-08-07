ΠΑΟΚ: Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τους Τούρκους
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ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας Γαλατάσαραϊ

ΠΑΟΚ: Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τους Τούρκους

Η πρόταση έγινε για δανεισμό με οψιόν αγοράς σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο

ΠΑΟΚ: Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τους Τούρκους
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Μεταγραφικό καλοκαίρι χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια δε γίνεται. 

Μετά τις αναφορές για Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, ήρθε η σειρά και για τα σενάρια από την Τουρκία. Όχι κάτι νέο μια και σχεδόν σε κάθε μεταγραφική περίοδο πάντα ακούγεται, γράφεται, λέγεται κάτι από τη Superlig. 

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ζεκί Ουζουντουρουκάν, η Γαλατασαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. 

Η πρόταση αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ έχει υπογράψει την τελευταία επέκταση του συμβολαίου του έως και το καλοκαίρι του 2029. 

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