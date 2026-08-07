«Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια, φεύγω με βαθιά αγάπη για την Ελλάδα»: Ο Νόαμ Κατζ αποχωρεί από πρέσβης στην Αθήνα
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Νόαμ Κατς Πρέσβης Ισραήλ Ελλάδα

«Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια, φεύγω με βαθιά αγάπη για την Ελλάδα»: Ο Νόαμ Κατζ αποχωρεί από πρέσβης στην Αθήνα

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, γράφει στο Twitter

«Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια, φεύγω με βαθιά αγάπη για την Ελλάδα»: Ο Νόαμ Κατζ αποχωρεί από πρέσβης στην Αθήνα
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Την ολοκλήρωση της θητείας του ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, γνωστοποίησε με μια αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο «Χ», ο Νόαμ Κατς.

«Αντίο και εις το επανιδείν! Καθώς η θητεία μου ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται σήμερα, φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην ανάρτησή του.

«Αυτά τα 4 χρόνια ήταν πραγματικά υπέροχα και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που έγιναν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της διαδρομής και της ιστορίας μου. Παίρνω μαζί μου αμέτρητες φιλίες, αξέχαστες αναμνήσεις και μια βαθιά αγάπη για αυτή τη μοναδική χώρα», γράφει.

«Επιστρέφοντας στο Ισραήλ και στο υπουργείο Εξωτερικών, θα συνεχίσω να στηρίζω και να ενισχύω τον ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα», καταλήγει.

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