«Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια, φεύγω με βαθιά αγάπη για την Ελλάδα»: Ο Νόαμ Κατζ αποχωρεί από πρέσβης στην Αθήνα

Αντίο και εις το επανιδείν!

Καθώς η θητεία μου ως Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται σήμερα, φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη.

Αυτά τα 4 χρόνια ήταν πραγματικά υπέροχα και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που έγιναν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι… pic.twitter.com/iDYhagq35B