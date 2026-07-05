Τέιλορ Σουίφτ: Ο αγαπημένος της δάσκαλος πέθανε από καρκίνο την ημέρα του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι
Τέιλορ Σουίφτ: Ο αγαπημένος της δάσκαλος πέθανε από καρκίνο την ημέρα του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι
Ο Κερκ Σβάμπε, πρώην καθηγητής και φύλακας της τραγουδίστριας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών
Την ημέρα που παντρεύτηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος δάσκαλος της τραγουδίστριας, Κερκ Σβάμπε, σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες που επικαλούνται τα μέλη της οικογένειάς του, ο Σβάμπε, ο οποίος ήταν καθηγητής Λυκείου της Σουίφτ στο Νάσβιλ και αργότερα είχε εργαστεί ως προσωπικός της φρουρός, πέθανε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.
Η κόρη του, Σάρα Γκόρντον είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η κατάσταση του πατέρα της είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία». Παράλληλα, είχε προσθέσει: «Αν γνωρίζετε τον πατέρα μου, ξέρετε ότι έδινε την ψυχή του σε ό,τι έκανε. Πάντα αγαπούσε τη διδασκαλία. Αγαπούσε τους μαθητές του».
Η ίδια είχε δημοσιεύσει και φωτογραφία της Τέιλορ Σουίφτ μαζί με τον πατέρα της, στην οποία κρατούσαν πλακέτα που αφορούσε το πρώτο άλμπουμ της τραγουδίστριας το 2006 με τίτλο «Taylor Swift».
Ο Σβάμπε, πρώην αστυνομικός στο Σικάγο, ήταν καθηγητής της Σουίφτ την περίοδο 2004–2006, ενώ είχε δηλώσει ότι παρακολούθησε την πορεία της στη μουσική με έντονο ενδιαφέρον. «Αν συμβεί κάτι, εγώ είμαι αυτός που θα το διαχειριστεί», είχε πει, περιγράφοντας την ευθύνη που ένιωθε ως φύλακάς της. «Έχουμε τετρακόσια ή πεντακόσια άτομα εδώ, και έχω μερικούς επιπλέον φρουρούς». Η σύζυγός του, Τζέιν είχε δηλώσει: «Της συμπεριφερόταν όπως στις κόρες του».
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο γάμος της Σουίφτ και του Κέλσι πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, την Παρασκευή με τον Άνταμ Σάντλερ να αναλαμβάνει χρέη κουμπάρου. Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν επίσης ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος ερμήνευσε το «I Want to Hold Your Hand» των Beatles, καθώς και η Στίβι Νικς.
Έξω από τον χώρο της εκδήλωσης οι γιγαντοοθόνες έγραφαν «Just&T Married (Μόλις παντρεύτηκαν)», ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η τελετή περιλάμβανε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με καλεσμένους να «κλαίνε, να γελούν, να χορεύουν, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες που επικαλούνται τα μέλη της οικογένειάς του, ο Σβάμπε, ο οποίος ήταν καθηγητής Λυκείου της Σουίφτ στο Νάσβιλ και αργότερα είχε εργαστεί ως προσωπικός της φρουρός, πέθανε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.
Taylor Swift’s favorite teacher dies after cancer battle on same day as singer’s wedding to Travis Kelce https://t.co/NQ5GweqM8L pic.twitter.com/fpGlcS3ROE— New York Post (@nypost) July 5, 2026
Η ίδια είχε δημοσιεύσει και φωτογραφία της Τέιλορ Σουίφτ μαζί με τον πατέρα της, στην οποία κρατούσαν πλακέτα που αφορούσε το πρώτο άλμπουμ της τραγουδίστριας το 2006 με τίτλο «Taylor Swift».
Ο Σβάμπε, πρώην αστυνομικός στο Σικάγο, ήταν καθηγητής της Σουίφτ την περίοδο 2004–2006, ενώ είχε δηλώσει ότι παρακολούθησε την πορεία της στη μουσική με έντονο ενδιαφέρον. «Αν συμβεί κάτι, εγώ είμαι αυτός που θα το διαχειριστεί», είχε πει, περιγράφοντας την ευθύνη που ένιωθε ως φύλακάς της. «Έχουμε τετρακόσια ή πεντακόσια άτομα εδώ, και έχω μερικούς επιπλέον φρουρούς». Η σύζυγός του, Τζέιν είχε δηλώσει: «Της συμπεριφερόταν όπως στις κόρες του».
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο γάμος της Σουίφτ και του Κέλσι πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, την Παρασκευή με τον Άνταμ Σάντλερ να αναλαμβάνει χρέη κουμπάρου. Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν επίσης ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος ερμήνευσε το «I Want to Hold Your Hand» των Beatles, καθώς και η Στίβι Νικς.
Έξω από τον χώρο της εκδήλωσης οι γιγαντοοθόνες έγραφαν «Just&T Married (Μόλις παντρεύτηκαν)», ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η τελετή περιλάμβανε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με καλεσμένους να «κλαίνε, να γελούν, να χορεύουν, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα