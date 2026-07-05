Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, αφού ο έρωτας τελειώνει γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;
GALA
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Γάμος Έρωτας

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, αφού ο έρωτας τελειώνει γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;

Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα, αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία και το πάθος μου, σχολίασε η ηθοποιός

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, αφού ο έρωτας τελειώνει γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;
Ιωάννα Μαρίνου
44 ΣΧΟΛΙΑ
Τη διαχρονική στάση της απέναντι στον γάμο περιέγραψε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, εξηγώντας ότι δεν υπήρξε ποτέ στις προσωπικές της επιδιώξεις, ενώ πρόσθεσε πως από τη στιγμή που κάποια στιγμή θα επέλθει ο χωρισμός δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους δικηγόρους, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου, η ηθοποιός μίλησε για τις προσωπικές της επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις σχέσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμούσε ποτέ να παντρευτεί, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον έρωτα.

Πιο αναλυτικά, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη δήλωσε πως με τους περισσότερους πρώην συντρόφους της κρατάει καλές σχέσεις και μετά τον χωρισμό: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, το θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Έλεγα "αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;". Ας ζήσω αυτό που θέλω και όταν τελειώσει θα παραμείνω με τον άνθρωπο αυτό που αγαπώ ως φίλοι, όπως με τις περισσότερες από τις παλαιότερες σχέσεις μου εξακολουθούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στον τρόπο που έχει βιώσει τον έρωτα στη ζωή της, λέγοντας: «Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία, το πάθος μου για κάτι. Αν πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος πέφτω με τα μούτρα. Μετά όταν περάσει ο χρόνος και ίσως αποκαλυφθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο, εκεί λέω "εντάξει δεν πρόσεξες, μην το ξανακάνεις", αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη».
Ιωάννα Μαρίνου
44 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης