Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Δεν μου ήταν εύκολο να εμφανιστώ με τα εσώρουχα στη σκηνή, παλιά το έκανα με μεγάλη άνεση
Eλπίζω να βλέπουν το πώς παίζω και να μην ασχολούνται με το πώς είναι πια το σώμα μου, σημείωσε η ηθοποιός
Για τις στιγμές που έχει κληθεί να εμφανιστεί στη σκηνή χωρίς ρούχα μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Η ηθοποιός εξήγησε ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε με απόλυτη άνεση την έκθεση του σώματός της στο θέατρο, θεωρώντας το «κοστούμι» του ρόλου.
Σήμερα ωστόσο αναγνωρίζοντας πως δεν έχει πια το ίδιο σώμα, υπάρχει μια επιφύλαξη. Αυτός ήταν και ο λόγος, όπως είπε, που δίσταζε στην αρχή να εμφανιστεί με εσώρουχα στην παράσταση «Οιδίποδας» στην οποία πρωταγωνιστεί.
«Δεν μου ήταν εύκολο στην αρχή. Εμφανίζομαι με τα εσώρουχα σε μια κομβική σκηνή του έργου. Ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκηνή… Παλιότερα που λέγαμε για τον γυμνισμό που κάναμε, ήμασταν πολύ συμφιλιωμένοι με το σώμα μας», είπε αρχικά η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ανέφερε πως ελπίζει το κοινό να εστιάζει στην υποκριτική της και όχι στην εικόνα του σώματός της. «Παλαιότερα το έκανα στο θέατρο με πολύ μεγάλη άνεση. Έλεγα ότι το σώμα μου, το δέρμα μου είναι το κοστούμι του ρόλου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, έλεγα εντάξει, έχεις μεγαλώσει, δεν έχεις πια εκείνο το σώμα, αλλά ελπίζω να βλέπουν την υποκριτική κατάσταση του ρόλου, το πώς παίζω και να μην ασχολούνται με το πώς είναι πια το σώμα μου», κατέληξε.
Τότε, ο Φώτης Σεργουλόπουλος σχολίασε: «Παλιά πηγαίναμε σε μια παραλία και γυμνωνόμασταν», με την ηθοποιό να προσθέτει: «Εκεί ήταν ταμπού να φοράς μαγιό».
