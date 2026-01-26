Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου, θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές
Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για εμένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς, πρόσθεσε η ηθοποιός
Την αρνητική στάση της απέναντι στον γάμο, την οποία έχει υιοθετήσει από μικρή ηλικία, εξέφρασε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ενώ μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αναφέροντας ότι έχει μετανιώσει για ορισμένες επιλογές της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων σχολίασε ότι από τα πρώτα χρόνια της ζωής της δεν επιθυμούσε να παντρευτεί. Για εκείνη έχει προτεραιότητα ο έρωτας, τονίζοντας ότι αποτελεί κινητήρια δύναμη.
Πιο αναλυτικά, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είπε: «Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου, δεν ήθελα να παντρευτώ. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για μένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς και έμπνευσης», συμπλήρωσε στη συνέχεια για τις απόψεις της κατά του γάμου.
Όσο για το εάν η ηθοποιός μετάνιωσε για τις επιλογές που έχει κάνε στα ερωτικά της, ανέφερε: «Θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές σίγουρα. Δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να υπακούσω στην παρόρμησή μου στο να ενθουσιαστώ με έναν άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα την ψυχραιμία να έδινα περισσότερο χρόνο στα πράγματα, να ανακαλύπτω τον άλλον ως άνθρωπο και να ενδίδω στην ερωτική επιθυμία».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε για την καριέρα της, σημειώνοντας ότι αν και έχει ερμηνεύσει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, θα ήθελε να έχει περισσότερες συμμετοχές στη μικρή και μεγάλη οθόνη: «Είμαι πολύ χορτάτη από ρόλους, είχα αυτή την ευλογία. Θα ήθελα να έχω κάνει πολύ περισσότερο σινεμά ή τηλεόραση, αλλά είμαστε στην Ελλάδα και εγώ έχω πολύ υψηλά στάνταρτς και λέω πολλά όχι, σε καθημερινές σειρές κλπ. Ήμουν πολύ επιλεκτική. Αν μετρήσει κανείς τον αριθμό των σειρών που έχω κάνει, είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτές που θα ήθελα να έχω κάνει».
