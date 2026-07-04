Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκλεισαν 27 χρόνια παντρεμένοι: Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας, γράφει ο πρώην ποδοσφαιριστής





Την 27η επέτειο του γάμου του με τη Βικτόρια Μπέκαμ , γιόρτασε ο Ντέιβιντ , σχολιάζοντας πως το μεγαλύτερο επίτευγμά τους θα είναι πάντα η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρώην ποδοσφαιριστής

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 1999. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Στα 27 χρόνια του γάμου τους έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενωμένοι, με την οικογένειά τους να αποτελεί, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, τη μεγαλύτερη προτεραιότητά τους.