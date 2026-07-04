Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκλεισαν 27 χρόνια παντρεμένοι: Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας, γράφει ο πρώην ποδοσφαιριστής
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκλεισαν 27 χρόνια παντρεμένοι: Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας, γράφει ο πρώην ποδοσφαιριστής
Μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ, πρόσθεσε για την επέτειο γάμου τους
Την 27η επέτειο του γάμου του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, γιόρτασε ο Ντέιβιντ, σχολιάζοντας πως το μεγαλύτερο επίτευγμά τους θα είναι πάντα η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.
Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τη σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, με το πρώτο να ανήκει στην ημέρα του γάμου τους.
Με αφορμή τα 29 χρόνια σχέσης τους, αλλά και τα 27 χρόνια από την ημέρα που παντρεύτηκαν, ο Μπέκαμ εξέφρασε τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «29 χρόνια μαζί, 27 χρόνια παντρεμένοι και μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Σ' αγαπώ, χαρούμενη επέτειο».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 1999. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.
Στα 27 χρόνια του γάμου τους έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενωμένοι, με την οικογένειά τους να αποτελεί, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, τη μεγαλύτερη προτεραιότητά τους.
Η ανάρτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα περί ρήξης στις σχέσεις της οικογένειας με τον μεγαλύτερο γιο, Μπρούκλιν. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο εδώ και καιρό για ένταση ανάμεσα στον 27χρονο και τους γονείς του, με αρκετούς να συνδέουν την απόσταση που έχουν πάρει, τόσο με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, όσο και με γεγονότα που φέρεται να σημειώθηκαν στον γάμο του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης που αποδίδεται στη Βικτόρια Μπέκαμ εκείνη την ημέρα.
Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τη σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, με το πρώτο να ανήκει στην ημέρα του γάμου τους.
Με αφορμή τα 29 χρόνια σχέσης τους, αλλά και τα 27 χρόνια από την ημέρα που παντρεύτηκαν, ο Μπέκαμ εξέφρασε τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «29 χρόνια μαζί, 27 χρόνια παντρεμένοι και μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Σ' αγαπώ, χαρούμενη επέτειο».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 1999. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.
Στα 27 χρόνια του γάμου τους έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενωμένοι, με την οικογένειά τους να αποτελεί, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, τη μεγαλύτερη προτεραιότητά τους.
Η ανάρτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα περί ρήξης στις σχέσεις της οικογένειας με τον μεγαλύτερο γιο, Μπρούκλιν. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο εδώ και καιρό για ένταση ανάμεσα στον 27χρονο και τους γονείς του, με αρκετούς να συνδέουν την απόσταση που έχουν πάρει, τόσο με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, όσο και με γεγονότα που φέρεται να σημειώθηκαν στον γάμο του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης που αποδίδεται στη Βικτόρια Μπέκαμ εκείνη την ημέρα.
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