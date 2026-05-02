Η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία του Ντέιβιντ με μικροσκοπικό μαγιό και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του: Είσαι ο κόσμος μας, γράφει
Ο πρώην ποδοσφαιριστής έκλεισε τα 51 και η σύζυγός του, του ευχήθηκε δημόσια με μία ανάρτηση στο Instagram
Μία φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με μικροσκοπικό μαγιό δημοσίευσε η σύζυγός του, Βικτόρια σε ανάρτηση που έκανε για να του ευχηθεί δημόσια για τα γενέθλιά του.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής έκλεισε το Σάββατο 2 Μαΐου τα 51, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να αναρτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες του συζύγου της από το παρελθόν, αλλά και πιο πρόσφατες, καθώς και κοινά τους στιγμιότυπα. Στην πρώτη φωτογραφία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίζεται με με κόκκινο μαγιό τύπου Speedo στη θάλασσα, από στιγμές διακοπών τους.
Μέσα από όσα έγραψε η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls στη λεζάντα της δημοσίευσής της, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της: «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ! Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα! Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από εσένα».
