Ο Τομ Μπάρακ κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση σε συριακό αεροδρόμιο: «Περιττή κλιμάκωση»
Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Fox News πως είχαν μεταφερθεί ευαίσθητες πληροφορίες στην Ουάσινγκτον - Καταδικάζει η Δαμασκός, ο ρόλος του αεροδρομίου που χτυπήθηκε
Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει διαφορετικές περιοχές της χώρας. Συριακές αναφορές αποδίδουν την επίθεση στο Ισραήλ, ωστόσο η ισραηλινή πλευρά δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκεται στο πλήγμα.
Reports from Syria say Israeli fighter jets struck the runway at Abu al-Duhur military airbase in eastern Idlib countryside, where Turkish forces are also reportedly deployed. Idlib is in northwestern Syria, relatively close to the Turkish border. pic.twitter.com/rlYS6GnL6t— DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 18, 2026
Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε, πάντως, στο Fox News ότι είχε μοιραστεί με τους Αμερικανούς ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες έφτασαν στα ανώτατα επίπεδα της αμερικανικής διοίκησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άχμεντ αλ-Σάρα «καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως το προηγούμενο καθεστώς», προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να μην είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή να μην είχε γνώση των εξελίξεων.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος κατηγορεί το ΙσραήλΟ ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγόρησε δημοσίως το Ισραήλ για την επίθεση.
We are deeply concerned that the confirmed Israeli airstrikes on Abu al-Duhur Airbase constitute an unnecessary escalation that does not advance regional stability.— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 18, 2026
The Al-Sharra government has neither adopted a predatory posture nor maintained proxy forces. It has, in fact,…
«Ανησυχούμε βαθιά για το γεγονός ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ συνιστούν μια περιττή κλιμάκωση, η οποία δεν συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε ο Μπάρακ.
«Η κυβέρνηση αλ-Σάρα δεν έχει υιοθετήσει επιθετική στάση και δεν χρησιμοποιεί δυνάμεις δι' αντιπροσώπων. Αντιθέτως, έχει επανειλημμένα εκφράσει την προτίμησή της για αποκλιμάκωση των εντάσεων με το Ισραήλ», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την αυτοσυγκράτηση και τον διάλογο πιο επωφελή δρόμο, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιλέξουν έναν ουσιαστικό διάλογο αντί της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.
Έντονη αντίδραση της ΔαμασκούΤο υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας αντέδρασε έντονα, καταδικάζοντας την επίθεση στο αεροδρόμιο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την ενέργεια «αδικαιολόγητη επίθεση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας».
Παράλληλα, έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα αποκαλύπτουν προσπάθειες του Ισραήλ να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε αποσταθεροποίηση.
🇸🇾🇹🇷🇮🇱 Eight Israeli airstrikes hit Abu al-Duhur Airbase in northwestern Syria early Tuesday, targeting the runway and storage facilities.— Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) August 18, 2026
Located around 70 km from the Turkish border, the air base has seen significant activity since May with satellite images show several new… pic.twitter.com/9UgxqqvgPk
Η πρώτη επίθεση αυτού του είδους στο συγκεκριμένο αεροδρόμιοΤο πλήγμα σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα σύνθετη περίοδο για τη Συρία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ανασυγκρότησης του συριακού στρατού και η δημιουργία νέας στρατιωτικής δύναμης υπό την κυβέρνηση αλ-Σάρα.
Την ίδια ώρα, ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ενώ διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, επιχειρούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανασυγκρότηση της χώρας.
—❗️🇸🇾🇮🇱 BREAKING: Israeli Airstrikes Hit Military Airport in Idlib— Multipolar Report (@Multipolar_RPT) August 18, 2026
At least four airstrikes reportedly targeted a military airport in Idlib, Syria, marking the first Israeli strikes there in many months. pic.twitter.com/EkHHBqHhhQ
Το αεροδρόμιο Αμπού αλ-Ντουχούρ θεωρείται εγκατάσταση ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Βρίσκεται στα ανατολικά περίχωρα της Ιντλίμπ, κοντά στην περιοχή Αμπού αλ-Ντουχούρ, και είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην περιοχή ανατολικά της Ιντλίμπ και των ανατολικών περιχώρων της Χομς.
Στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί επίσης για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια πτήσεων μεγάλης διάρκειας εντός της συριακής επικράτειας.
Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτού του είδους εναντίον της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Το αεροδρόμιο δεν είχε πληγεί στο κύμα αεροπορικών επιθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ.
Στο επίκεντρο η τουρκική παρουσίαΗ επίθεση φαίνεται να συνδέεται - σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12 - με την αντίθεση του Ισραήλ στην ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στη βόρεια Συρία και, ειδικότερα, στην προοπτική δημιουργίας τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στο συριακό έδαφος.
Συριακή στρατιωτική πηγή δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε οκτώ επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Αμπού αλ-Ντουχούρ, στην περιοχή της Ιντλίμπ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν ο διάδρομος του αεροδρομίου και εγκαταλελειμμένα υπόστεγα αεροσκαφών. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Η καταριανή εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed μετέδωσε ότι οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκαν μετά από επίσκεψη τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στην εγκατάσταση, με αντικείμενο την αποκατάσταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.
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