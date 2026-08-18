Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Ιστιοπλοΐα: Στην 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 mixed οι Ζέιχερς και Καββάς
Ιστιοπλοΐα: Στην 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 mixed οι Ζέιχερς και Καββάς
Το ελληνικό σκάφος κατέκτησε την 5η θέση σε σύνολο 74 σκαφών από 28 χώρες στην Ιαπωνία
Καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αφροδίτη Ζέιχερς – Γιώργος Καββάς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης 470 mixed που ολοκληρώθηκε στην Ιαπωνία.
Το ελληνικό σκάφος κατέκτησε την 5η θέση σε σύνολο 74 σκαφών από 28 χώρες, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα νέο πλήρωμα που προπονείται μαζί μόλις 2,5 μήνες και ανταγωνίστηκε τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
Η Αφροδίτη Ζέιχερς είναι μια καταξιωμένη και έμπειρη ιστιοπλόος, από τις καλύτερες στα 470, ενώ ο Γιώργος Καββάς υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης στα 420. Αυτό το πλήρωμα έχει βάλει πλώρη για σπουδαία πράγματα στην κλάση.
Στις 9 ιστιοδρομίες που έγιναν το ελληνικό σκάφος τερμάτισε 23, 2, 11 ( την αφαίρεσε), 9, 4, 6, 11, 3 και 3 αντίστοιχα. Έδειξε σταθερότητα και ως χώρα η Ελλάδα ήταν επίσης 5η, κάτι που σημαίνει ότι μόνο με έκπληξη δεν θα εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.
ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ILCA 6 YOUTH ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ Η Ε. ΓΚΙΚΑ
Πλώρη για μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth που διεξάγεται στο Άαρχους της Δανίας έχει βάλει η Ερμιόνη Γκίκα. Μετά και την 6η κούρσα η παγκόσμια πρωταθλήτρια της κλάσης φιγουράρει στην 1η θέση των 122 σκαφών με 5 βαθμούς.
Στην πρώτη ιστιοδρομία τερμάτισε 8η που την αφαίρεσε και στις υπόλοιπες κατέκτησε την 1η θέση και έδειξε ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει ξανά στο βάθρο.
Στην κατηγορία U17 η Καλλιόπη Γκαρή είναι 12η και η Μικαέλα Μελανίτη 13η.
Στα αγόρια ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε είναι 9ος με 22 βαθμούς σε σύνολο 306 σκαφών. Οι θέσεις του μέχρι τώρα είναι 6, 2, 5, 7, 10 (την αφαίρεσε) και 1 αντίστοιχα.
Συνολικά συμμετέχουν 428 σκάφη από 45 χώρες.
Το ελληνικό σκάφος κατέκτησε την 5η θέση σε σύνολο 74 σκαφών από 28 χώρες, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα νέο πλήρωμα που προπονείται μαζί μόλις 2,5 μήνες και ανταγωνίστηκε τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
Η Αφροδίτη Ζέιχερς είναι μια καταξιωμένη και έμπειρη ιστιοπλόος, από τις καλύτερες στα 470, ενώ ο Γιώργος Καββάς υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης στα 420. Αυτό το πλήρωμα έχει βάλει πλώρη για σπουδαία πράγματα στην κλάση.
Στις 9 ιστιοδρομίες που έγιναν το ελληνικό σκάφος τερμάτισε 23, 2, 11 ( την αφαίρεσε), 9, 4, 6, 11, 3 και 3 αντίστοιχα. Έδειξε σταθερότητα και ως χώρα η Ελλάδα ήταν επίσης 5η, κάτι που σημαίνει ότι μόνο με έκπληξη δεν θα εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.
ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ILCA 6 YOUTH ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ Η Ε. ΓΚΙΚΑ
Πλώρη για μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth που διεξάγεται στο Άαρχους της Δανίας έχει βάλει η Ερμιόνη Γκίκα. Μετά και την 6η κούρσα η παγκόσμια πρωταθλήτρια της κλάσης φιγουράρει στην 1η θέση των 122 σκαφών με 5 βαθμούς.
Στην πρώτη ιστιοδρομία τερμάτισε 8η που την αφαίρεσε και στις υπόλοιπες κατέκτησε την 1η θέση και έδειξε ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει ξανά στο βάθρο.
Στην κατηγορία U17 η Καλλιόπη Γκαρή είναι 12η και η Μικαέλα Μελανίτη 13η.
Στα αγόρια ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε είναι 9ος με 22 βαθμούς σε σύνολο 306 σκαφών. Οι θέσεις του μέχρι τώρα είναι 6, 2, 5, 7, 10 (την αφαίρεσε) και 1 αντίστοιχα.
Συνολικά συμμετέχουν 428 σκάφη από 45 χώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα