Βικτόρια Μπέκαμ: Τα σχόλια για τη σοδειά του Ντέιβιντ και τα τεράστια φασολάκια του - «Το μέγεθος μετράει» είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής
Βικτόρια Μπέκαμ: Τα σχόλια για τη σοδειά του Ντέιβιντ και τα τεράστια φασολάκια του - «Το μέγεθος μετράει» είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής
Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε ένα βίντεο με τον σύζυγό της να δείχνει τα λαχανικά από τον κήπο του
Τον ενθουσιασμό της για τη σοδειά του Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε δημόσια η σύζυγός του, Βικτόρια με το ζευγάρι να ανταλλάσσει σχόλια γεμάτα χιούμορ και υπονοούμενα, μεταξύ των οποίων ήταν για τα φασολάκια από τον κήπο του, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να δηλώνει πως το «μέγεθος μετράει».
Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε την Κυριακή 21 Ιουνίου ένα χιουμοριστικό βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού τους στα Κότσγουολντς, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ο πρώην Μπέκαμ ετοίμαζε ένα γεύμα με λαχανικά από τον κήπο του.
Καθώς μαγείρευε, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έδειξε ένα από τα φασολάκια που κρατούσε στα χέρια του, λέγοντας στη σύζυγό του: «Αγάπη μου, κοίτα αυτό». Εκείνη απάντησε: «Ουάου», ενώ ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό είναι ένα φασολάκι», δείχνοντάς της το λαχανικό.
Η Βικτόρια Μπέκαμ σχολίασε γελώντας: «Αυτό είναι ένα απίστευτο μεγάλο φασόλι» και πρόσθεσε: «Ξέρεις, νομίζω ότι κάνουν διαγωνισμούς για τα λαχανικά των ανθρώπων, θα έπρεπε σοβαρά να πάρεις μέρος». Όταν ο Ντέιβιντ συμφώνησε, εκείνη συμπλήρωσε: «Είσαι τόσο επιτυχημένος». Στη συνέχεια, ο Μπέκαμ απάντησε αστειευόμενος: «Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου», με τη Βικτόρια να του λέει: «Σε αγαπώ. Και όχι μόνο για το τεράστιο φασόλι σου».
Δείτε το βίντεο
Στο ίδιο βίντεο, ο πρώην ποδοσφαιριστής έδειξε και άλλα λαχανικά από τον κήπο τους, όπως κολοκυθάκια, σκόρδα και κρεμμύδια, με τη Βικτόρια να σχολιάζει μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της: «Δεν είναι μόνο τα κολοκυθάκια του που είναι εντυπωσιακά, και το φασόλι του είναι πολύ μεγάλο επίσης».
Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε την Κυριακή 21 Ιουνίου ένα χιουμοριστικό βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού τους στα Κότσγουολντς, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ο πρώην Μπέκαμ ετοίμαζε ένα γεύμα με λαχανικά από τον κήπο του.
Καθώς μαγείρευε, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έδειξε ένα από τα φασολάκια που κρατούσε στα χέρια του, λέγοντας στη σύζυγό του: «Αγάπη μου, κοίτα αυτό». Εκείνη απάντησε: «Ουάου», ενώ ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό είναι ένα φασολάκι», δείχνοντάς της το λαχανικό.
Η Βικτόρια Μπέκαμ σχολίασε γελώντας: «Αυτό είναι ένα απίστευτο μεγάλο φασόλι» και πρόσθεσε: «Ξέρεις, νομίζω ότι κάνουν διαγωνισμούς για τα λαχανικά των ανθρώπων, θα έπρεπε σοβαρά να πάρεις μέρος». Όταν ο Ντέιβιντ συμφώνησε, εκείνη συμπλήρωσε: «Είσαι τόσο επιτυχημένος». Στη συνέχεια, ο Μπέκαμ απάντησε αστειευόμενος: «Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου», με τη Βικτόρια να του λέει: «Σε αγαπώ. Και όχι μόνο για το τεράστιο φασόλι σου».
Δείτε το βίντεο
Στο ίδιο βίντεο, ο πρώην ποδοσφαιριστής έδειξε και άλλα λαχανικά από τον κήπο τους, όπως κολοκυθάκια, σκόρδα και κρεμμύδια, με τη Βικτόρια να σχολιάζει μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της: «Δεν είναι μόνο τα κολοκυθάκια του που είναι εντυπωσιακά, και το φασόλι του είναι πολύ μεγάλο επίσης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα