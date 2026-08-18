Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Θήβα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θήβα

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Θήβα, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Θήβα, δείτε βίντεο
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Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας, στη Βοιωτία το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο.  Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει στα όρια του στρατοπέδου ΚΕΠΒ-ΚΕΝ Θήβας, σε παρακείμενο χωράφι, όμως ο άνεμος φυγάει ανάποδα και μακριά από το δάσος, όμως η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στο Μοσχοπόδι. Σύμφωνα με το radiothiva.gr o καπνός είναι ιδιαίτερα έντονος και έχει φτάσει μέσα στη πόλη της Θήβας.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Εναέριες ρίψεις γίνονται για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θήβα


Μάχη δίνεται για να μην περάσει η πυρκαγιά στη Θήβα στο δάσος του Μοσχοποδίου
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