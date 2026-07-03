Λουκία Παπαδάκη: Όταν γέννησα τον γιο μου, έμεινα συνειδητά για πέντε χρόνια εκτός θεάτρου, δεν ήταν θυσία
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Λουκία Παπαδάκη Γιος Θέατρο

Λουκία Παπαδάκη: Όταν γέννησα τον γιο μου, έμεινα συνειδητά για πέντε χρόνια εκτός θεάτρου, δεν ήταν θυσία

Όταν πήγε 14, επέστρεψα στην πλήρη δράση, πρόσθεσε η ηθοποιός

Λουκία Παπαδάκη: Όταν γέννησα τον γιο μου, έμεινα συνειδητά για πέντε χρόνια εκτός θεάτρου, δεν ήταν θυσία
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Στην απόφασή της να απέχει από τη θεατρική σκηνή αναφέρθηκε η Λουκία Παπαδάκη. Η ηθοποιός είχε επιλέξει να μη δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά για πέντε χρόνια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεώρησε ποτέ πως έκανε κάποια θυσία. Αντιθέτως, ήταν μία απολύτως συνειδητή επιλογή. Όταν εκείνος έγινε 14 ετών, η ίδια θεώρησε πως ήταν πλέον η κατάλληλη στιγμή για να επανέλθει στο θέατρο.

«Η απώλεια της μαμάς μου ήταν η ανταλλαγή μιας ζωής που έφυγε και μιας ζωής που ήρθε, γιατί τότε γέννησα τον γιο μου. Όταν γέννησα τον γιο μου, έμεινα συνειδητά για πέντε χρόνια εκτός θεάτρου. Όταν πήγε 14, επέστρεψα στην πλήρη δράση, δεν ήταν θυσία», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 2 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με τον έρωτα, τονίζοντας πως πάντα είχε χώρο στη ζωή της. «Ο έρωτας ήταν πάντα καλοδεχούμενος στη ζωή μου. Δεν έχω ερωτευτεί τόσο ώστε να αφήσω την καριέρα μου. Ένας αληθινός έρωτας δεν έχει ανταλλάγματα», εξομολογήθηκε.

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