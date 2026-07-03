Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο, τον «Ταμτάκο» του ελληνικού κινηματογράφου: Συγκινημένος ο γιος του στην κηδεία
Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο, τον «Ταμτάκο» του ελληνικού κινηματογράφου: Συγκινημένος ο γιος του στην κηδεία
Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα - Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών
Το τελευταίο «αντίο» είπαν οικογένεια και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο στον Μιχάλη Μόσιο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.
Η κηδεία του ηθοποιού, που το όνομά του συνδέθηκε με τον ρόλο του «Ταμτάκου» που υποδύθηκε για χρόνια, τελέστηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γιου του Μιχάλη Μόσιου, η οικογένεια επιθυμούσε αντί στεφάνων, όποιος θέλει να κάνει δωρεά, σε φιλοζωική οργάνωση.
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο γιος του εκλιπόντος ηθοποιού, Γιάννης, ο οποίος ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του πατέρα του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Facebook.
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Με εμφανή συγκίνηση ο ηθοποιός Βασίλης Καμίτσης μίλησε για τη σχέση και τη συνεργασία του με τον Μιχάλη Μόσιο, αναφέροντας: «Έχουμε δουλέψει με τον φίο μας τον Μιχάλη αρκετές φορές, στο θέατρο περισσότερο και στις ταινίες που έκανε. Είναι λίγο βαρύ σήμερα το κλίμα, που θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία. Κάναμε παρέα κάθε βράδυ, και σε άλλα θέατρα να παίζαμε, βρισκόμασταν στο φαγητό. Δυστυχώς τώρα μας έκανε την έκπληξη, πιστεύω να μας περιμένει να βρεθούμε εκεί».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Πέτρος Νικολαρέας
Η κηδεία του ηθοποιού, που το όνομά του συνδέθηκε με τον ρόλο του «Ταμτάκου» που υποδύθηκε για χρόνια, τελέστηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γιου του Μιχάλη Μόσιου, η οικογένεια επιθυμούσε αντί στεφάνων, όποιος θέλει να κάνει δωρεά, σε φιλοζωική οργάνωση.
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο γιος του εκλιπόντος ηθοποιού, Γιάννης, ο οποίος ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του πατέρα του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Facebook.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με εμφανή συγκίνηση ο ηθοποιός Βασίλης Καμίτσης μίλησε για τη σχέση και τη συνεργασία του με τον Μιχάλη Μόσιο, αναφέροντας: «Έχουμε δουλέψει με τον φίο μας τον Μιχάλη αρκετές φορές, στο θέατρο περισσότερο και στις ταινίες που έκανε. Είναι λίγο βαρύ σήμερα το κλίμα, που θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία. Κάναμε παρέα κάθε βράδυ, και σε άλλα θέατρα να παίζαμε, βρισκόμασταν στο φαγητό. Δυστυχώς τώρα μας έκανε την έκπληξη, πιστεύω να μας περιμένει να βρεθούμε εκεί».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Πέτρος Νικολαρέας
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