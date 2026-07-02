Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή η κηδεία του, η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων
Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή η κηδεία του, η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων
Ο ηθοποιός γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ειπωθεί το τελευταίο «αντίο» στον Μιχάλη Μόσιο, με τον γιο του να μεταφέρει παράλληλα την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.
Ο ηθοποιός γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, με τον γιο του να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Τετάρτη, μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook.
Σε νέα δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι η κηδεία του πατέρα του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντί στεφάνων όποιος θέλει μπορεί να κάνει δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, δηλώνοντας πως μία τέτοια κίνηση θα έκανε χαρούμενο τον Μιχάλη Μόσιο, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα.
Πιο αναλυτικά, ο γιος του εκλιπόντος ηθοποιού έγραψε: «Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωική οργάνωση Adopt a paw today. Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση και τη στήριξή σας».
Δείτε την ανάρτησή του
«Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο»
Ο Μάρκος Λεζές έκανε μία αποκάλυψη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αντιληπτός ο θάνατος του ηθοποιού, αναφέροντας πως η οικογένειά του ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να εντοπιστεί νεκρός από τον γείτονά του μέσα στο μπάνιο.
Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Μάρκος Λεζές δήλωσε πως διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον εκλιπόντα ηθοποιό, αναφέροντας πως όταν έμαθε για τον θάνατό του επικοινώνησε με τη σύζυγό του, η οποία του περιέγραψε το περιστατικό, επισημαίνοντας πως και η ίδια δεν γνώριζε τα ακριβή αίτια.
Παράλληλα, ο Μάρκος Λεζές έκανε γνωστό, ότι ο Μιχάλης Μόσιος ζούσε μόνος του στην Κερατέα, ενώ η οικογένειά του έμενε στη Νέα Σμύρνη: «Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε».
Ο ηθοποιός γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, με τον γιο του να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Τετάρτη, μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook.
Σε νέα δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι η κηδεία του πατέρα του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντί στεφάνων όποιος θέλει μπορεί να κάνει δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, δηλώνοντας πως μία τέτοια κίνηση θα έκανε χαρούμενο τον Μιχάλη Μόσιο, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα.
Πιο αναλυτικά, ο γιος του εκλιπόντος ηθοποιού έγραψε: «Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωική οργάνωση Adopt a paw today. Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση και τη στήριξή σας».
Δείτε την ανάρτησή του
«Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο»
Ο Μάρκος Λεζές έκανε μία αποκάλυψη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αντιληπτός ο θάνατος του ηθοποιού, αναφέροντας πως η οικογένειά του ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να εντοπιστεί νεκρός από τον γείτονά του μέσα στο μπάνιο.
Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Μάρκος Λεζές δήλωσε πως διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον εκλιπόντα ηθοποιό, αναφέροντας πως όταν έμαθε για τον θάνατό του επικοινώνησε με τη σύζυγό του, η οποία του περιέγραψε το περιστατικό, επισημαίνοντας πως και η ίδια δεν γνώριζε τα ακριβή αίτια.
Παράλληλα, ο Μάρκος Λεζές έκανε γνωστό, ότι ο Μιχάλης Μόσιος ζούσε μόνος του στην Κερατέα, ενώ η οικογένειά του έμενε στη Νέα Σμύρνη: «Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε».
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