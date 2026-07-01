Μιχάλης Μόσιος: Η ιδέα για τον αξέχαστο «Ταμτάκο», η γνωριμία με τη σύζυγό του και το μεγάλο του παράπονο

«Ο Ταμτάκος μου έδωσε ψωμί, ήταν ο σύντροφός μου, τον αγαπάω»

«Το θέατρο είναι πρώτο, εκεί είναι η βάση μας»

Η γνωριμία με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά

Σε συνέντευξή του είχε παραχωρήσει τον Οκτώβριο του 2017 στο Youweekly, είχε μιλήσει για την ταύτισή του με τον συγκεκριμένο ρόλο, εξηγώντας πως, αν και τον ενόχλησε κατά καιρούς η μονοδιάστατη εικόνα που σχηματίστηκε για τον ίδιο, ο «Ταμτάκος» αποτέλεσε για χρόνια κύρια πηγή του εισοδήματός του. «Έχω βαρεθεί να ρωτάνε, αλλά ο Ταμτάκος ήταν τόσο δυνατός, και έχει μείνει στην ιστορία. Φυσικά, δεν με έχουν δει να παίζω άλλα πράγματα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κόσμος τον ταύτισε με τον ρόλο λόγω της μεγάλης του απήχησης.Όσο για τη δημιουργία του «Ταμτάκου» είχε εξηγήσει: «Στην κωμωδία όλοι ψάχνουν έναν τύπο, εγώ που δημιούργησα αυτόν τον τύπο, να τον άφηνα; Έτσι έβρισκα δουλειά. Ο Ταμτάκος μου έδωσε ψωμί και έφαγα, ήταν ο σύντροφός μου, τον υπηρέτησα πολύ καλά, τον αγαπάω τον Ταμτάκο, γιατί εγώ τον γέννησα, εγώ τον δημιούργησα. Δεν μου έγραψε κάποιος τον ρόλο, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και στο ΚΘΒΕ έκανα τη γύφτικη προφορά και μετά μου δόθηκε η ευκαιρία και το έπαιξα στο θέατρο με τη Ρένα Βλαχοπούλου, έκανα τον γιο της στη "Χαρτοπαίχτρα". Η Βλαχοπούλου μου είπε ότι κάνω και για επιθεώρηση, με πήρε μαζί της και έτσι ξεκίνησε ο ρόλος».Παράλληλα, δεν είχε κρύψει και το παράπονό του για την περιορισμένη τηλεοπτική του παρουσία, σημειώνοντας πως δεν του δόθηκαν ευκαιρίες για διαφορετικούς ρόλους, κάτι που τον είχε θυμώσει στο παρελθόν. «Γιατί δεν με δοκιμάζουν και σε άλλα πράγματα εκτός από τον Ταμτάκο;», είχε αναφέρει, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά πως η καλλιτεχνική του ταυτότητα έμεινε εγκλωβισμένη σε έναν χαρακτήρα.Στην ίδια συνέντευξή του, είχε εκφράσει τη σαφή θέση του για τη σχέση του θεάτρου με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπογραμμίζοντας πως η βάση κάθε ηθοποιού είναι το σανίδι. Όπως είχε δηλώσει, το θέατρο αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς του ηθοποιού, ενώ τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.Συγκεκριμένα, είχε πει: «Το πρώτο είναι το θέατρο, εκεί είναι η βάση μας. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτή την άποψη δεν θα είναι ηθοποιοί. Ο ηθοποιός σπουδάζει θέατρο και αυτή είναι η βασική δουλειά του, τα άλλα όλα κινηματογράφος και τηλεόραση είναι δευτερεύοντα».Όσο για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός είχε αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη με τη σύζυγό του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε περιγράψει πού γνωρίστηκαν, λέγοντας: «Γνωριστήκαμε σε ένα τραπέζι μου φαίνεται, πέρασαν και πολλά χρόνια, σχεδόν 30. Είδα ένα πολύ ωραίο ξανθό κορίτσι, και τώρα είναι πολύ ωραία γυναίκα, και μου άρεσε, συζητούσαμε κι έτσι τα φτιάξαμε. Παντρευτήκαμε και έχουμε δύο παιδιά. Πετυχημένος είναι ένας γάμος, όταν κάνουν υποχωρήσεις και οι δυο. Μέσα σε τόσα χρόνια θα υπάρχουν τσακωμοί, το θέμα είναι να μην είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που να φτάσεις σε σημείο να χωρίσεις. Πολλές φορές. Και τώρα μπορεί να τσακωθούμε. Της κάνω πλάκες, αλλά τώρα το έχει καταλάβει και μου λέει “α να χαθείς, παλιόγερε"».