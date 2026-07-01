Μιχάλης Μόσιος: Η ιδέα για τον αξέχαστο «Ταμτάκο», η γνωριμία με τη σύζυγό του και το μεγάλο του παράπονο
Μιχάλης Μόσιος: Η ιδέα για τον αξέχαστο «Ταμτάκο», η γνωριμία με τη σύζυγό του και το μεγάλο του παράπονο
Ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον «Ταμτάκο» και σημάδεψε την εποχή των ελληνικών βιντεοταινιών έφυγε στα 79 του χρόνια
Ένας από τους πιο εμβληματικούς κωμικούς χαρακτήρες της εποχής των ελληνικών βιντεοταινιών, ο «Ταμτάκος» που φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Μόσιου, σημάδεψε ανεξίτηλα την καλλιτεχνική του πορεία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη εποχή.
Στην εξέλιξη της καριέρας του, η συνεργασία με τη Ρένα Βλαχοπούλου αποδείχτηκε καθοριστική, ωστόσο ο ίδιος ο ηθοποιός, που έφυγε στα 79 του χρόνια, δεν έκρυψε ποτέ το παράπονό του για την ταύτισή του με έναν και μόνο ρόλο, αυτόν του ρομά χαρακτήρα, παρά την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο.
Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο γιος του έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, αποχαιρετώντας «ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος» όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο γιος του ηθοποιού, Γιάννης φαίνεται πως έχει και εκείνος το ίδιο παράπονο με τον πατέρα του. Μπορεί ο «Ταμτάκος» να έμεινε αξέχαστος και να χάρισε γέλιο στον κόσμο, ωστόσο ο γιος του ηθοποιού θέλησε να θυμίσει, πως το ταλέντο του πατέρα του δεν περιοριζόταν σε έναν και μόνο κωμικό χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη συμμετοχή του στο έργο «Γυάλινος Κόσμο» του Τένεσι Ουίλιαμς, σημειώνοντας: «Πολλοί τον αγαπήσατε ως Ταμτάκο, όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα σπάνιο απόσπασμα από τον Γυάλινο Κόσμο του Τένεσι Ουίλιαμς, και να τον αποχαιρετήσω με αυτό. Αντίο πατέρα. Δεν μπορώ να χωνέψω την απουσία σου».
Δείτε το βίντεο
Ο Μιχάλης Μόσιος γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 1947 και με ρίζες από τη Στενήμαχο Ημαθίας, ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο μέσα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από τον Αριστοφάνη και τον Σοφοκλή μέχρι τον Σαίξπηρ και τον Γκαίτε, διαμόρφωσε μια κλασική θεατρική πορεία πριν κατέβει στην Αθήνα και περάσει στον κινηματογράφο και την επιθεώρηση.
Έναν χαρακτήρα που δημιούργησε ο ίδιος, εμπνεόμενος από τη χαρακτηριστική προφορά που είχε δουλέψει στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής, και ο οποίος τελικά τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό.
Στην εξέλιξη της καριέρας του, η συνεργασία με τη Ρένα Βλαχοπούλου αποδείχτηκε καθοριστική, ωστόσο ο ίδιος ο ηθοποιός, που έφυγε στα 79 του χρόνια, δεν έκρυψε ποτέ το παράπονό του για την ταύτισή του με έναν και μόνο ρόλο, αυτόν του ρομά χαρακτήρα, παρά την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο.
Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο γιος του έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, αποχαιρετώντας «ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος» όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο γιος του ηθοποιού, Γιάννης φαίνεται πως έχει και εκείνος το ίδιο παράπονο με τον πατέρα του. Μπορεί ο «Ταμτάκος» να έμεινε αξέχαστος και να χάρισε γέλιο στον κόσμο, ωστόσο ο γιος του ηθοποιού θέλησε να θυμίσει, πως το ταλέντο του πατέρα του δεν περιοριζόταν σε έναν και μόνο κωμικό χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη συμμετοχή του στο έργο «Γυάλινος Κόσμο» του Τένεσι Ουίλιαμς, σημειώνοντας: «Πολλοί τον αγαπήσατε ως Ταμτάκο, όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα σπάνιο απόσπασμα από τον Γυάλινο Κόσμο του Τένεσι Ουίλιαμς, και να τον αποχαιρετήσω με αυτό. Αντίο πατέρα. Δεν μπορώ να χωνέψω την απουσία σου».
Δείτε το βίντεο
Ο Μιχάλης Μόσιος γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 1947 και με ρίζες από τη Στενήμαχο Ημαθίας, ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο μέσα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από τον Αριστοφάνη και τον Σοφοκλή μέχρι τον Σαίξπηρ και τον Γκαίτε, διαμόρφωσε μια κλασική θεατρική πορεία πριν κατέβει στην Αθήνα και περάσει στον κινηματογράφο και την επιθεώρηση.
Το παράπονο για την τηλεόραση και η Ρένα ΒλαχοπούλουΚαθοριστικό σημείο στην καριέρα του έπαιξε η συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία, όπως είχε παραδεχτεί και ο ίδιος, τον βοήθησε στην εξέλιξη της πορείας του, καθώς μέσα από τις κοινές τους εμφανίσεις στο θέατρο, αναδείχτηκε και το ιδιαίτερο κωμικό του ταλέντο που οδήγησε στη γέννηση του «Ταμτάκου».
Έναν χαρακτήρα που δημιούργησε ο ίδιος, εμπνεόμενος από τη χαρακτηριστική προφορά που είχε δουλέψει στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής, και ο οποίος τελικά τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό.
Σε συνέντευξή του είχε παραχωρήσει τον Οκτώβριο του 2017 στο Youweekly, είχε μιλήσει για την ταύτισή του με τον συγκεκριμένο ρόλο, εξηγώντας πως, αν και τον ενόχλησε κατά καιρούς η μονοδιάστατη εικόνα που σχηματίστηκε για τον ίδιο, ο «Ταμτάκος» αποτέλεσε για χρόνια κύρια πηγή του εισοδήματός του. «Έχω βαρεθεί να ρωτάνε, αλλά ο Ταμτάκος ήταν τόσο δυνατός, και έχει μείνει στην ιστορία. Φυσικά, δεν με έχουν δει να παίζω άλλα πράγματα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κόσμος τον ταύτισε με τον ρόλο λόγω της μεγάλης του απήχησης.
«Ο Ταμτάκος μου έδωσε ψωμί, ήταν ο σύντροφός μου, τον αγαπάω»Όσο για τη δημιουργία του «Ταμτάκου» είχε εξηγήσει: «Στην κωμωδία όλοι ψάχνουν έναν τύπο, εγώ που δημιούργησα αυτόν τον τύπο, να τον άφηνα; Έτσι έβρισκα δουλειά. Ο Ταμτάκος μου έδωσε ψωμί και έφαγα, ήταν ο σύντροφός μου, τον υπηρέτησα πολύ καλά, τον αγαπάω τον Ταμτάκο, γιατί εγώ τον γέννησα, εγώ τον δημιούργησα. Δεν μου έγραψε κάποιος τον ρόλο, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και στο ΚΘΒΕ έκανα τη γύφτικη προφορά και μετά μου δόθηκε η ευκαιρία και το έπαιξα στο θέατρο με τη Ρένα Βλαχοπούλου, έκανα τον γιο της στη "Χαρτοπαίχτρα". Η Βλαχοπούλου μου είπε ότι κάνω και για επιθεώρηση, με πήρε μαζί της και έτσι ξεκίνησε ο ρόλος».
Παράλληλα, δεν είχε κρύψει και το παράπονό του για την περιορισμένη τηλεοπτική του παρουσία, σημειώνοντας πως δεν του δόθηκαν ευκαιρίες για διαφορετικούς ρόλους, κάτι που τον είχε θυμώσει στο παρελθόν. «Γιατί δεν με δοκιμάζουν και σε άλλα πράγματα εκτός από τον Ταμτάκο;», είχε αναφέρει, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά πως η καλλιτεχνική του ταυτότητα έμεινε εγκλωβισμένη σε έναν χαρακτήρα.
«Το θέατρο είναι πρώτο, εκεί είναι η βάση μας»Στην ίδια συνέντευξή του, είχε εκφράσει τη σαφή θέση του για τη σχέση του θεάτρου με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπογραμμίζοντας πως η βάση κάθε ηθοποιού είναι το σανίδι. Όπως είχε δηλώσει, το θέατρο αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς του ηθοποιού, ενώ τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
Συγκεκριμένα, είχε πει: «Το πρώτο είναι το θέατρο, εκεί είναι η βάση μας. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτή την άποψη δεν θα είναι ηθοποιοί. Ο ηθοποιός σπουδάζει θέατρο και αυτή είναι η βασική δουλειά του, τα άλλα όλα κινηματογράφος και τηλεόραση είναι δευτερεύοντα».
Η γνωριμία με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιάΌσο για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός είχε αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη με τη σύζυγό του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε περιγράψει πού γνωρίστηκαν, λέγοντας: «Γνωριστήκαμε σε ένα τραπέζι μου φαίνεται, πέρασαν και πολλά χρόνια, σχεδόν 30. Είδα ένα πολύ ωραίο ξανθό κορίτσι, και τώρα είναι πολύ ωραία γυναίκα, και μου άρεσε, συζητούσαμε κι έτσι τα φτιάξαμε. Παντρευτήκαμε και έχουμε δύο παιδιά. Πετυχημένος είναι ένας γάμος, όταν κάνουν υποχωρήσεις και οι δυο. Μέσα σε τόσα χρόνια θα υπάρχουν τσακωμοί, το θέμα είναι να μην είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που να φτάσεις σε σημείο να χωρίσεις. Πολλές φορές. Και τώρα μπορεί να τσακωθούμε. Της κάνω πλάκες, αλλά τώρα το έχει καταλάβει και μου λέει “α να χαθείς, παλιόγερε"».
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