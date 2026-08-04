Ινδικό πλοίο βυθίστηκε κοντά στην Υεμένη, διασώθηκαν οι 14 ναυτικοί

Οι Χούθι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατζράν στην Σαουδική Αραβία ως απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Υεμένης από το Ριάντ





Σύμφωνα με την πηγή αυτή, και οι 14 ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν από την ακτοφυλακή της Υεμένης.





🔴 BREAKING: India’s shipping minister says Indian ship Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink



🔴 All 14 seafarers have been safely rescued by the Yemeni coast guard and brought to the port of Mokha, according to… pic.twitter.com/JMfkNUZXvo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2026 Οι Ινδικές Αρχές καταδίκασαν την επίθεση στο ανυπεράσπιστο όπως αναφέρουν πλοίο. Σε ανακοίνωσή του ο Ινδός βουλευτής Σαρμπανάντα Σόναουαλ αναφέρει τα εξής:



«Η Ινδία καταδικάζει απερίφραστα αυτή την απρόκλητη επίθεση εναντίον του ανυπεράσπιστου μηχανοκίνητου ιστιοφόρου. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και οι 14 ναυτικοί (εκ των οποίων οι 13 είναι Ινδοί) διασώθηκαν με ασφάλεια από την Ακτοφυλακή της Υεμένης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μόκα. Έχω δώσει εντολή στον Γενικό Διευθυντή της Ναυτιλιακής Διοίκησης (Director General Maritime Administration - DGMA) να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των Ινδών ναυτικών στην περιοχή και να παρασχεθεί κάθε αναγκαία βοήθεια στα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν».



Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.



India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026 Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Νατζράν Το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν, που χτυπήθηκε νωρίτερα από



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Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε χώρα του Κόλπου, χτυπήθηκε το ραντάρ του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας.





BREAKING: Yemen’s Houthis claim they struck a “sensitive target” at Najran Airport in southern Saudi Arabia with a drone. Houthi military spokesperson Yahya Saree said the attack was retaliation for alleged Saudi drone flights over Yemen’s Saada and Hajjah provinces.

Saudi… pic.twitter.com/N4Buhc52Xw — CREASE19 BREAKING NEWS (@Crease19NEWS) August 4, 2026

Ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της της Υεμένης , ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.Σύμφωνα με την πηγή αυτή, και οι 14 ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν από την ακτοφυλακή της Υεμένης.Οι Ινδικές Αρχές καταδίκασαν την επίθεση στο ανυπεράσπιστο όπως αναφέρουν πλοίο. Σε ανακοίνωσή του ο Ινδός βουλευτής Σαρμπανάντα Σόναουαλ αναφέρει τα εξής:«Η Ινδία καταδικάζει απερίφραστα αυτή την απρόκλητη επίθεση εναντίον του ανυπεράσπιστου μηχανοκίνητου ιστιοφόρου. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και οι 14 ναυτικοί (εκ των οποίων οι 13 είναι Ινδοί) διασώθηκαν με ασφάλεια από την Ακτοφυλακή της Υεμένης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μόκα. Έχω δώσει εντολή στον Γενικό Διευθυντή της Ναυτιλιακής Διοίκησης (Director General Maritime Administration - DGMA) να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των Ινδών ναυτικών στην περιοχή και να παρασχεθεί κάθε αναγκαία βοήθεια στα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν».Το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν, που χτυπήθηκε νωρίτερα από drone που εκτόξευσαν οι Υεμενίτες αντάρτες Χούθι , διέκοψε τη λειτουργία του, σύμφωνα με πηγές από τον Κόλπο.Ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέ είπε ότι οι αντάρτες «έπληξαν επιτυχώς έναν ευαίσθητο στόχο του Σαουδάραβα εχθρού στο αεροδρόμιο της Νατζράν», ως απάντηση «στην παραβίαση του εναέριου χώρου» της Υεμένης από το Ριάντ Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε χώρα του Κόλπου, χτυπήθηκε το ραντάρ του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη αντιδράσει σε αυτήν την εξέλιξη.



Το αεροδρόμιο της Νατζράν είναι μικρό, διαθέτει μόνο έναν τερματικό σταθμό και εξυπηρετεί μερικές πτήσεις την ημέρα. Απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Υεμένη.



Οι Χούθι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη, το προπύργιό της, την πρωτεύουσα Σαναά καθώς και ένα μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας, στο οποίο βρίσκεται και το λιμάνι Χοντέιντα της Ερυθράς Θάλασσας.