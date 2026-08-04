Σοκ στη Βρετανία: Αγόρια έφτιαχναν «λίστες βιασμού» για τις συμμαθήτριές τους

Κάθριν Μάρτσαντ - Διευθύνουσα σύμβουλος της κοινωνικής οργάνωσης Impact Family Services, που εδρεύει στο Νότιο Τάινσαϊντ

Σου Ντέιβισον - Διευθύντρια και εξειδικευμένη εκπαιδευτικός

Δρ Άλεξ Μπλόουερ - Ερευνητής με ειδίκευση στην αρρενωπότητα, τις κοινωνικές ανισότητες και την εκπαίδευση και ιδρυτής του δικτύου Boys' Impact

Η ίδια επισήμανε ότι η οργάνωσή της στηρίζει γυναίκες διαφορετικών γενεών και ότι η διακοπή αυτού του κύκλου κακοποίησης πρέπει να ξεκινά από την εκπαίδευση των νέων.«Έχουμε σχεδόν περιπτώσεις όπου 13χρονα κορίτσια βιάζονται από 13χρονα αγόρια», είπε.«Κανείς όμως δεν έχει πει στα κορίτσια ότι τα αγόρια δεν πρέπει να τους φέρονται έτσι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κανείς δεν έχει πει ούτε στα αγόρια ότι δεν πρέπει να το κάνουν», λέει ακόμη.Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με την οργάνωση This Life Collective, η οποία παρέχει θεραπευτική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες, κυρίως σε νέους ανθρώπους.Το έργο έχει ήδη αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας και στον πρωθυπουργό της Βρετανίας.Η Σου Ντέιβισον, διευθύντρια της This Life Collective και ειδική εκπαιδευτικός με 30 χρόνια εμπειρίας στα σχολεία, δήλωσε ότι, που προωθείται από ορισμένους influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει σοβαρό αντίκτυπο στα «περιθωριοποιημένα αγόρια».«Πιστεύω ότι η γλώσσα γίνεται ολοένα και πιο βίαιη και επιθετική», είπε.«Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αγοριών που δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συμπεριφορά και αισθάνονται πραγματικά άβολα με όσα συμβαίνουν.Λέμε στα κορίτσια ότι εννέα στα δέκα αγόρια δεν θα προχωρούσαν ποτέ πέρα από τα λόγια – κάτι που από μόνο του είναι αρκετά σοβαρό. Όμως».Η ίδια υποστήριξε ότι η ταινία θα έπρεπε να προβληθεί σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.Τα κορίτσια ανέφεραν ότι. Αποφεύγουν μεγάλες παρέες νεαρών ανδρών και, όταν κυκλοφορούν το βράδυ, φροντίζουν να βρίσκονται πάντα μαζί.«Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό», είπε μία από τις μαθήτριες. «Θα έπρεπε να μπορώ απλώς να γυρίζω σπίτι από τον πιο σύντομο δρόμο. Όμως προτιμώ να κάνω μεγαλύτερη διαδρομή, μόνο και μόνο για να ξέρω ότι, αν συμβεί κάτι, θα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου. Είναι πλέον ένστικτο. Το κάνεις αυτόματα, σαν αντίδραση επιβίωσης».Οι μαθήτριες ελπίζουν ότι η ταινία τους θα συμβάλει στην αμφισβήτηση αυτών των αντιλήψεων και θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα.Ο Δρ Άλεξ Μπλόουερ, ερευνητής με ειδίκευση στην αρρενωπότητα, τις κοινωνικές ανισότητες και την εκπαίδευση, καθώς και ιδρυτής του δικτύου Boys' Impact, επαίνεσε το θάρρος των κοριτσιών που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους.Τόνισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά με τα αγόρια και τους νεαρούς άνδρες, ώστε να διαμορφώσουν μια θετική εικόνα για το τι σημαίνει να είναι κανείς καλός πατέρας, φίλος και σύντροφος.Όπως είπε, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, όμως τα αγόρια έχουν μείνει πίσω.«Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα αντίστοιχο αφήγημα για τα αγόρια και τους νέους άνδρες σχετικά με το πώς μπορεί να μοιάζει ένα ευτυχισμένο, υγιές και επιτυχημένο μέλλον για εκείνους. Αντίθετα, αφήσαμε ένα κενό, το οποίο γέμισαν κακόβουλοι παράγοντες στο διαδίκτυο, προωθώντας τις δικές τους αντιλήψεις για το τι σημαίνει επιτυχημένη ανδρική ταυτότητα».Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολλές παρεμβάσεις στα σχολεία ξεκινούν από την παραδοχή πως «κάτι δεν πάει καλά με το να είσαι αγόρι», αντί να ενθαρρύνουν έναν ουσιαστικό διάλογο για το είδος του άνδρα που θέλουν να γίνουν οι νέοι και για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν ώστε να το πετύχουν.«Η κυβέρνηση λαμβάνει τολμηρά και αποφασιστικά μέτρα για να μειώσει στο μισό τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Γι' αυτό έχουμε δεσμεύσει 16 εκατομμύρια λίρες για πιλοτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, ενώ από τον Σεπτέμβριο όλα τα σχολεία θα εφαρμόζουν το νέο πρόγραμμα Σχέσεων, Σεξουαλικής Αγωγής και Υγείας (RSHE), το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση για τις υγιείς σχέσεις και τις επιβλαβείς συμπεριφορές».Από την πλευρά της,, χαρακτήρισε «απολύτως αηδιαστικό» το γεγονός ότι αγόρια καταρτίζουν «λίστες βιασμών».Υποστήριξε ότι η διαδικτυακή κακοποίηση πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και εξέφρασε την ικανοποίησή της που η κυβέρνηση των Εργατικών ακολουθεί την πρόταση των Συντηρητικών για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών.Ωστόσο, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο μια μειοψηφία αγοριών.«Αυτό που δεν θέλω να δω είναι να στρέφουμε τα αγόρια και τα κορίτσια το ένα απέναντι στο άλλο», κατέληξε.