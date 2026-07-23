Πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Γαλλία: 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους
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Γαλλία Δασική πυρκαγιά Καύσωνας

Πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Γαλλία: 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους

Η δασική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς κατέκαψε 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό

Πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Γαλλία: 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους
Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη διάρκεια της νύχτας στη νοτιοδυτική Γαλλία καθώς δασική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς κατέκαψε 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει από τις αρχές του έτους περισσότερη γη στην Ευρώπη συγκριτικά με τον ετήσιο μέσο όρο των δύο προηγούμενων δεκαετιών, σύμφωνα με στοιχεία, καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος, που είναι αυτή που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό, έχει βιώσει τρία, ουσιαστικά απανωτά, κύματα ασφυκτικού καύσωνα από τις αρχές του έτους.



Περίπου 500 πυροσβέστες μάχονται για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, δήλωσε η νομαρχία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση κρίνεται δύσκολη αλλά δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει κοντά στην περιοχή του Κόλπου Αρκασόν, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, και πολλοί από αυτούς που απομακρύνθηκαν ήταν τουρίστες που έμεναν σε κάμπινγκ.

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