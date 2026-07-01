Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών από ανεύρυσμα εγκεφάλου

Κλείσιμο

Η Ματίνα Παναγιωτελίδου

Σε ηλικία 53 ετών πέθανε η συγγραφέας, από ανεύρυσμα εγκεφάλου.Η είδηση ανακοινώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου από την επίσημη σελίδα των Εκδόσεων Άνω Τελεία στο Facebook, με την ανάρτηση να αναφέρει πως η συγγραφέας άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες πριν από τα 54α γενέθλιά της.Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Με θλίψη αποχαιρετούμε την πεζογράφο Ματίνα (Συρματένια) Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε σήμερα από ανεύρυσμα εγκεφάλου, λίγες μέρες πριν τα 54α γενέθλιά της. Η Ματίνα γεννήθηκε στην Έδεσσα. Μεγάλωσε στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας, το χωριό του Μενέλαου Λουντέμη, όπως έλεγε με υπερηφάνεια. Σπούδασε παιδαγωγικά στο ΕΚΠΑ και αγγλική φιλολογία στο ΑΠΘ. Ζούσε μόνιμα στη Δράμα, όπου υπηρετούσε τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεργαστήκαμε στο δεύτερο -και δυστυχώς τελευταίο- βιβλίο της, το μυθιστόρημα «Γιατί δεν με βλέπεις» (2022), το οποίο πραγματευόταν το ζήτημα της νεανικής νευρικής ανορεξίας. Οι ανησυχίες και τα προβλήματα της εφηβείας αποτελούσαν συνολικά το κύριο θέμα της συγγραφικής δραστηριότητάς της. Ήταν επίσης γνωστή σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία για τον έμπρακτο καθημερινό της αγώνα για τα αδέσποτα. Ευχόμαστε στον σύζυγο και τις κόρες της κουράγιο και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας».Η Ματίνα Παναγιωτελίδου, γεννημένη το 1972 στην Έδεσσα, μεγάλωσε στον Εξαπλάτανο, το χωριό που συνδέθηκε με τον σπουδαίο λογοτέχνη Μενέλαο Λουντέμη, σε ένα περιβάλλον που, όπως φαίνεται, επηρέασε την αγάπη της για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση.Ακολούθησε σπουδές στην Αθήνα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια σπούδαζε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Το 2007 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια, συνδυάζοντας την παιδαγωγική της ιδιότητα με την αγάπη της για τα γράμματα και τη δημιουργική έκφραση.Το πρώτο της βιβλίο «Μία τηγανιά πατάτες» που κυκλοφόρησε το 2018, ξεχώρισε στον διαγωνισμό συγγραφής εφηβικού μυθιστορήματος που προκήρυξε το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποσπώντας διάκριση.Το 2022 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της, το μυθιστόρημα «Γιατί δεν με βλέπεις», το οποίο μιλά για τη νεανική νευρική ανορεξία.ήταν παντρεμένη και υπήρξε μητέρα δύο κοριτσιών, της Μαρίας και της Άννας.