Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Κλειστή και σήμερα η Κνωσός λόγω καύσωνα, δείτε φωτογραφίες
Κλειστή και σήμερα η Κνωσός λόγω καύσωνα, δείτε φωτογραφίες
Oι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν τη λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων, με το Ανάκτορο της Κνωσού να παραμένει κλειστό και σήμερα
Επικαιροποιήθηκε νωρίτερα το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καύσωνα που επηρεάζει σήμερα (22/7) με ιδιαίτερη ένταση αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Mάλιστα, οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη συνεχίζουν να επηρεάζουν τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, με το Ανάκτορο της Κνωσού να παραμένει κλειστό και σήμερα (13οο -17.00) κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, για λόγους προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων.
Mάλιστα, οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη συνεχίζουν να επηρεάζουν τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, με το Ανάκτορο της Κνωσού να παραμένει κλειστό και σήμερα (13οο -17.00) κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, για λόγους προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων.
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