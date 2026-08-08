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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, δείτε βίντεο
SPORTS
Δανάη Μπακογιάννη Στίβος Όρεγκον

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, δείτε βίντεο

Η 17χρονη πρωταθλήτρια βελτίωσε κι άλλο τον χρόνο της στο αγώνισμα, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Όρεγκον

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, δείτε βίντεο
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Η φετινή σεζόν έκλεισε ιδανικά για την Δανάη Μπακογιάννη, καθώς έκανε κι άλλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. με εμπόδια Κ20.

Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη μετά το 13.61 του προκριματικού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που διεξάγεται στο Όρεγκον τερμάτισε σε 13.59 στον ημιτελικό. Κατάφερε έτσι στο φινάλε της σεζόν να υλοποιήσει έναν ακόμη στόχο της, μια κούρσα κάτω από τα 13.60.

Η 17χρονη Ελληνίδα έτρεξε στον ένατο διάδρομο της δεύτερης ημιτελικής σειράς. Έφυγε πολύ καλά στην εκκίνηση και, όπως κάνει πάντα, κυνήγησε μέχρι τέλους τις αντιπάλους της.

Το επίπεδο του αγώνα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με τις οκτώ πρώτες αθλήτριες να πετυχαίνουν επιδόσεις κάτω από τα 13.20 και τις τρεις πρώτες κάτω από τα 13.10. Γρηγορότερη όλων ήταν η Τούμι Ραμόγκοπα από τη Νότια Αφρική με 13.02.

Η Μπακογιάννη κατέλαβε την 18η θέση, ωστόσο χαρακτηριστικό είναι πως μπροστά της είχε μόλις μία αθλήτρια γεννημένη το 2009.


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

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