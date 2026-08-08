Δύο νέοι ξενώνες παραδόθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις στη νήσο Ρω

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Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγόςπαρέστη στην τελετή εγκαινίων και παράδοσης δύο νέων ξενώνων στη νήσο Ρω, οι οποίοι ανεγέρθηκαν κατόπιν δωρεάς της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας Τσουβελεκάκη.Οι νέοι ξενώνες, οι οποίοι θεμελιώθηκαν πριν έναν χρόνο, παρέχουν αναβαθμισμένες συνθήκες διαμονής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη νήσο.Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δωδεκανήσων κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος Μεγίστης - Καστελλόριζου, κ. Νικόλαος Ασβέστης, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Βραζιλίας στην Ελλάδα κ. Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγγος, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και συγγενείς και φίλοι των δωρητών.Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την οικογένεια Τσουβελεκάκη για τη γενναιόδωρη προσφορά της, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έμπρακτη έκφραση φιλοπατρίας και στήριξης προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα προς όσους υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές της Πατρίδας.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία της νήσου Ρω, άρρηκτα συνδεδεμένης με τη μορφή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της εμβληματικής «Κυράς της Ρω», η μνήμη και η παρακαταθήκη της οποίας παραμένουν ζωντανές.Από την πλευρά των δωρητών, τονίστηκε ότι η δωρεά αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν με αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος, καθώς και η ιδιαίτερη συμβολική σημασία της Ρω και του συμπλέγματος της Μεγίστης ως τόπων ιστορικής συνέχειας και εθνικής κυριαρχίας.