Συντετριμμένος ο Πάτρικ Ντέμπσι για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλά»
Συντετριμμένος ο Πάτρικ Ντέμπσι για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλά»
Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια, συμπλήρωσε ο συμπρωταγωνιστής του από το «Grey's Anatomy»
Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο Πάτρικ Ντέμπσι, στενός φίλος και συμπρωταγωνιστής του Έρικ Ντέιν στο «Grey’s Anatomy», μιλώντας για τις τελευταίες ημέρες του ηθοποιού ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε τους τελευταίους δέκα μήνες με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS)
Όπως αποκάλυψε, «The Chris Evans Breakfast Show» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, είχαν επικοινωνήσει μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Ο ηθοποιός εξήγησε πως η ποιότητα ζωής του επιδεινώθηκε ραγδαία και πως ο Ντέιν έχασε την ικανότητά του να μιλά λίγες ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ο Πάτρικ Ντέμπσι είπε: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του». Και συνέχισε: «Ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, οπότε η ποιότητα ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα».
Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος. Ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που ήταν στο πλατό, έφερνε τόση διασκέδαση. Είχε υπέροχη αίσθηση του χιούμορ. Ήταν εύκολος στη συνεργασία, ταιριάξαμε αμέσως. Η πρώτη μας σκηνή ήταν εκείνος, ξέρεις, σε όλο του το μεγαλείο, να βγαίνει από το μπάνιο με μια πετσέτα, να δείχνει καταπληκτικός και να σε κάνει να νιώθεις εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος».
Ο Ντέμπσι συμπλήρωσε για τη συνεργασία τους: «Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και πάντα θα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές χαράς που περάσαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια».
Ο ηθοποιός, κλείνοντας, δήλωσε: «Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια στις τελευταίες του ημέρες και μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε. Να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας, να κάνουμε πράγματα που ωφελούν τους άλλους, να είμαστε χρήσιμοι, να είμαστε καλοί, να αγαπάμε… αυτές οι αξίες. Με την ηγεσία που δυστυχώς βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και σίγουρα στην Αμερική με αυτή τη φρικτή, διεφθαρμένη κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε να φερόμαστε στους γείτονες και στους φίλους μας με τις σωστές αξίες».
Ο Έρικ Ντέιν, σύμφωνα με το People, πέθανε κατά την 20η επέτειο από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά «Grey's Anatomy», όπου υποδύθηκε τον Μαρκ Σλόαν.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Images
Όπως αποκάλυψε, «The Chris Evans Breakfast Show» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, είχαν επικοινωνήσει μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Ο ηθοποιός εξήγησε πως η ποιότητα ζωής του επιδεινώθηκε ραγδαία και πως ο Ντέιν έχασε την ικανότητά του να μιλά λίγες ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ο Πάτρικ Ντέμπσι είπε: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του». Και συνέχισε: «Ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, οπότε η ποιότητα ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα».
Patrick Dempsey says Eric Dane 'lost the ability to speak' in the days before his death from ALS aged 53 as he pays tribute to his Grey's Anatomy co-star https://t.co/HZ9yRmd3C7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2026
Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος. Ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που ήταν στο πλατό, έφερνε τόση διασκέδαση. Είχε υπέροχη αίσθηση του χιούμορ. Ήταν εύκολος στη συνεργασία, ταιριάξαμε αμέσως. Η πρώτη μας σκηνή ήταν εκείνος, ξέρεις, σε όλο του το μεγαλείο, να βγαίνει από το μπάνιο με μια πετσέτα, να δείχνει καταπληκτικός και να σε κάνει να νιώθεις εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος».
Ο Ντέμπσι συμπλήρωσε για τη συνεργασία τους: «Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και πάντα θα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές χαράς που περάσαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια».
Ο ηθοποιός, κλείνοντας, δήλωσε: «Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια στις τελευταίες του ημέρες και μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε. Να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας, να κάνουμε πράγματα που ωφελούν τους άλλους, να είμαστε χρήσιμοι, να είμαστε καλοί, να αγαπάμε… αυτές οι αξίες. Με την ηγεσία που δυστυχώς βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και σίγουρα στην Αμερική με αυτή τη φρικτή, διεφθαρμένη κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε να φερόμαστε στους γείτονες και στους φίλους μας με τις σωστές αξίες».
Ο Έρικ Ντέιν, σύμφωνα με το People, πέθανε κατά την 20η επέτειο από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά «Grey's Anatomy», όπου υποδύθηκε τον Μαρκ Σλόαν.
Eric Dane Died on 20th Anniversary of His First 'Grey's Anatomy' Appearance as Mark Sloan https://t.co/11UJHJu4yp— People (@people) February 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα