Μιχάλης Ρέππας: Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή
Λυπάμαι τους νεότερους συναδέλφους, η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή, σχολίασε ο σεναριογράφος σχετικά με την πολιτική ορθότητα
Τη δική του θέση για τον τρόπο που έχει επηρεάσει η πολιτική ορθότητα τη δημιουργικότητα των σεναριογράφων κατέθεσε ο Μιχάλης Ρέππας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου.
Σύμφωνα με τον ηθοποιό και σεναριογράφο, οι δημιουργοί της δικής του γενιάς στάθηκαν τυχεροί που πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια διαφορετική εποχή. Αντιθέτως, οι νέοι που προσπαθούν να σταδιοδρομήσουν σήμερα ως σεναριογράφοι συναντούν την «πνιγηρή» παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών. Αυτή η κατάσταση του προκαλεί λύπη.
Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, με τον Μιχάλη Ρέππα να σημειώνει: «Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα».
«Πάντα πηγαίνουν στα άκρα αυτά. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μία κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι», σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου.
Παίρνοντας και πάλι τον λόγο ο Μιχάλης Ρέππας τόνισε πως πάντοτε φρόντιζαν, όταν έγραφαν μία σειρά, να λαμβάνουν υπόψιν τους ότι ανάμεσα στους θεατές είναι και παιδιά. Έτσι, έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενό της. Παρόλα αυτά, σήμερα παρατηρεί πως τα κανάλια παρεμβαίνουν σε υπερβολικό βαθμό στο έργο των νεαρών συγγραφέων. Αυτός είναι και ο λόγος που τους λυπάται.
Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Δεν μπορεί να σε βλέπουν παιδιά, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσω ό,τι λεξιλόγιο θέλεις. It’s okay, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά, στο θέατρο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μαθαίνω αυτή τη στιγμή με φρίκη από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή. Εμείς όταν κάναμε τις ''Τρεις Χάριτες'', προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα».
