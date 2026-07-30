Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Άρπαξε φωτιά η καμινάδα του κεμπαμπτζίδικου «Θανάσης» στο Μοναστηράκι, δείτε βίντεο
Άρπαξε φωτιά η καμινάδα του κεμπαμπτζίδικου «Θανάσης» στο Μοναστηράκι, δείτε βίντεο
Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε αργά την Πέμπτη στο ψητοπωλείο «Θανάσης» στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στην καμινάδα.
Από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι δεν είναι επικίνδυνη.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι δεν είναι επικίνδυνη.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
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